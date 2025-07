Enem 2025: descubra quanto ganha o responsável por aplicar as provas

Inscrições devem ser feitas até 7 de julho no site oficial - Foto: © Paulo Pinto | Agência Brasil

Enquanto milhões de estudantes se preparam para enfrentar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), uma outra seleção também chama atenção: a dos aplicadores das provas. Com pagamentos que podem chegar a R$ 864 por dia de atuação, a atividade tem atraído professores e servidores públicos interessados em reforçar a renda no fim do ano.

Os aplicadores fazem parte da Rede Nacional de Certificadores (RNC), coordenada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A inscrição para integrar o time da edição 2025 foi prorrogada até o dia 7 de julho.

💵 Quanto se ganha para aplicar o Enem?

O valor pago varia conforme a demanda:

R$ 510 por dia em situações regulares;

R$ 864 por dia quando o profissional precisa se deslocar mais de 150 km de sua residência.

No entanto, é importante frisar que o Inep não arca com transporte, alimentação ou hospedagem, mesmo em casos de deslocamento. Esses custos ficam por conta do certificador, o que pode reduzir o ganho líquido dependendo do local de atuação.

O que faz um aplicador?

Mais do que apenas “aplicar a prova”, o certificador tem a função de acompanhar e fiscalizar todas as etapas do exame no local: desde o recebimento dos malotes até o encerramento e envio dos materiais aos Correios. O profissional precisa estar presente no local das provas das 8h às 20h, garantindo que todas as normas sejam cumpridas.

Quem pode se candidatar?

Para participar, é preciso:

Ser servidor público federal ou professor efetivo da rede pública estadual ou municipal;

Ter ensino médio completo;

Não ter vínculo com o Enem ou com candidatos inscritos;

Ter acesso à internet e a um smartphone ou tablet com sistema Android (mínimo 5.1) ou iOS (mínimo 10).

Além disso, o candidato deve realizar um curso de capacitação online, com rendimento mínimo de 70% para ser aprovado.

Como se inscrever?

As inscrições devem ser feitas até 7 de julho no site oficial:

http://certificadores.inep.gov.br