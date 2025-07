Lojas Americanas consegue abatimento de R$ 500 milhões em dívida

Lojas Americanas - Foto: Bruno Peres/Agência Brasil

A varejista Americanas anunciou nesta sexta-feira, 13, que firmou um acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) que garante um abatimento significativo em uma dívida que somava R$ 865 milhões. O valor do desconto supera R$ 500 milhões, resultado da aplicação de 100% de perdão sobre juros e multas, respeitando o limite de até 70% do montante total do débito.

De acordo com comunicado divulgado ao mercado, a empresa informou que irá liquidar o restante da dívida utilizando uma combinação de mecanismos: conversão de depósitos judiciais vinculados aos débitos abrangidos pelo acordo, uso de créditos fiscais provenientes de prejuízos anteriores e recursos do próprio caixa, com pagamento em parcela única.

A Americanas também afirmou que os impactos financeiros do acordo serão devidamente registrados nas demonstrações contábeis referentes ao segundo trimestre de 2025.