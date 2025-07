Trem com trajeto importante no Brasil pode sair do papel ainda em 2025

Projeto de trem faz parte do Novo PAC - Foto: Divulgação

O projeto ferroviário que ligará Luziânia (GO) a Brasília (DF) deu mais um passo significativo nesta semana. Uma reunião no Ministério dos Transportes, articulada pelo secretário do Entorno do Distrito Federal, Pábio Mossoró definiu as datas para a realização das audiências públicas, previstas para o fim de agosto.

O projeto prevê um trajeto de aproximadamente 58 quilômetros, saindo do Jardim Ingá, em Luziânia, até a Rodoferroviária de Brasília, segundo o Correio Braziliense.

O percurso contará com seis paradas, incluindo uma em Valparaíso, e deve oferecer uma alternativa rápida e acessível para o deslocamento entre as regiões. A expectativa é que o tempo total da viagem seja de cerca de uma hora, com tarifa popular.

O encontro contou ainda com a presença do secretário nacional de Transporte Ferroviário, Leonardo Cezar Ribeiro; do secretário extraordinário do Entorno do DF, Cristian Viana; e do subsecretário de Operações da Secretaria de Mobilidade do DF, Márcio Antônio de Jesus, que representou o secretário Zeno Gonçalves.

Reunião confirma avanço em projeto

Durante a reunião, ficou acertada a elaboração de um plano técnico de trabalho conjunto entre o Governo de Goiás, o Governo do Distrito Federal e a Secretaria Nacional de Transporte Ferroviário.

O objetivo é revisar os estudos contratados pela Infra S.A., identificar possíveis ajustes e coordenar, de forma integrada, as etapas necessárias para a implantação do trem de passageiros.

Além disso, será realizada uma visita técnica ao longo do trecho ferroviário, hoje utilizado exclusivamente para o transporte de cargas. A inspeção deverá avaliar as condições da via e apontar quais pontos precisarão de intervenções para garantir a segurança e a eficiência do transporte de passageiros.

Segundo o Ministério dos Transportes, este será o primeiro de seis projetos previstos no país para estimular o modal ferroviário.

Trem Salvador-Feira

Além desta linha, outro trem deverá sair em breve do papel. O projeto de construção de uma ferrovia entre Salvador e Feira de Santana foi apresentado por empresários, na última sexta-feira, 27, a integrantes do governo da Bahia, durante a reunião do Grupo de Trabalho Intersetorial (GTI).

Imagem ilustrativa presente na capa do projeto da ferrovia | Foto: Reprodução | TIC Bahia

A ideia da implantação do novo modal, com trens de alta velocidade, já havia sido levada anteriormente ao Ministério do Transportes, que colocou o projeto — elaborado pela TIC Bahia — sob análise da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para autorização.

De acordo com o assessor especial da Seplan e coordenador do GTI, Antônio Alberto Valença, o projeto vem sendo aprimorado ao longo dos anos, com a participação direta do governo do estado.

“Inicialmente, a proposta previa o transporte exclusivo de passageiros. Mas, em diálogo com o governo do estado, o modelo foi atualizado para também permitir o transporte de cargas, o que amplia significativamente seu potencial logístico e econômico”, explicou Valença.

Detalhes do projeto

Conforme antecipado pelo Portal A TARDE no último dia 12 de junho, o projeto prevê a redução do tempo de viagem entre Salvador e Feira de 1 hora e 11 minutos para apenas 35 minutos, atendendo a até 85 mil passageiros por dia. O investimento estimado seria de R$ 6,8 bilhões.

A linha teria 98 km a serem percorridos por trens de passageiros com velocidade de até 160 km/h, além de vagões de carga que poderiam circular em até 120 km/h, facilitando o escoamento de produtos nos portos da Baía de Todos-os-Santos.

A ferrovia seria implantada pensando em trens de bitola larga, de 1.600 mm, com eletrificação em 25kV e sistema de controle ETCS Nível 2, visando garantir a alta velocidade, em compatibilidade com os principais corredores ferroviários nacionais.