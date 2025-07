Construção da ferrovia Salvador-Feira está na lista de estudo do Governo Lula

Imagem ilustrativa presente na capa do projeto da ferrovia Salvador-Feira - Foto: Reprodução | TIC Bahia

O Ministério do Transportes está estudando a construção de pelo menos seis novas linhas ferroviárias para passageiros no Brasil. A ideia é investir na locomoção de passageiros intercidades através de trens, dando à população uma opção diferente do transporte rodoviário.

Uma das linhas estudadas pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é a ferrovia entre Salvador e Feira de Santana, detalhada pelo Portal A TARDE no último dia 12 de junho. O projeto foi apresentado ao ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), pelo deputado federal Zé Neto (PT) e por empresários baianos.

De acordo com o portal UOL, além da linha baiana, também estão em estudo a construção de ferrovias entre Brasília-DF e Luziânia-GO; entre Londrina-PR e Maringá-PR; entre Pelotas-RS e Rio Grande-RS; entre Fortaleza-CE e Sobral-CE; e entre São Luís-MA e Itapecuru Mirim-MA.

“Ainda não há definição exata sobre quais trechos dessas ferrovias serão utilizados, pois essa decisão dependerá da conclusão dos estudos de viabilidade", explicou Renan Filho.

A ideia é que as rodovias sejam construídas com recursos do novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), que já destina verbas para outros empreendimentos de mobilidade na Bahia, como o VLT de Salvador e a ampliação do metrô para o Campo Grande.

Detalhes do projeto

Conforme antecipado pelo Portal A TARDE no último dia 12 de junho, o projeto da empresa TIC Bahia prevê a redução do tempo de viagem entre Salvador e Feira de 1 hora e 11 minutos para apenas 35 minutos, atendendo a até 85 mil passageiros por dia. O investimento estimado seria de R$ 6,8 bilhões.

A linha teria 98 km a serem percorridos por trens de passageiros com velocidade de até 160 km/h, além de vagões de carga que poderiam circular em até 120 km/h, facilitando o escoamento de produtos nos portos da Baía de Todos-os-Santos.

A ferrovia seria implantada pensando em trens de bitola larga, de 1.600 mm, com eletrificação em 25kV e sistema de controle ETCS Nível 2, visando garantir a alta velocidade, em compatibilidade com os principais corredores ferroviários nacionais.

O projeto foi elaborado também ouvindo posições do governo da Bahia, interessado no projeto. Em seu programa eleitoral, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) já havia sinalizado que faria estudos para a construção do novo modal de transporte.

Estações

De acordo com o projeto obtido pelo Portal A TARDE, a ferrovia entre Salvador e Feira de Santana teria um total de 10 paradas, sendo oito estações de passageiros e outros dois pátios para carga.

A primeira estação seria no bairro de Águas Claras, na capital baiana, em integração com o Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas (SMSL), com o VLT que está em construção na região e também com a nova rodoviária soteropolitana, prevista para ser inaugurada até outubro deste ano.

No total, serão 10 estações entre Salvador e Feira de Santana | Foto: Reprodução | TIC Bahia

Os trens ainda passariam por estações de passageiros em Simões Filho, Candeias, São Sebastião do Passé, Santo Amaro e Conceição do Jacuípe, até chegar em Feira de Santana, na parada Noide Cerqueira, e finalizar com a Estação Rodoferroviária Contorno.

Com esse traçado, na avaliação da TIC Bahia, a nova ferrovia Salvador-Feira de Santana teria impacto direto sobre uma população de 6 milhões de habitantes.

Impacto econômico

Segundo os estudos feitos pela TIC Bahia, a ferrovia Salvador-Feira pode gerar um impacto econômico de R$ 73 bilhões na capital baiana e seu entorno, com foco no polo portuário e nos serviços; além de outros R$ 17,2 bilhões na região metropolitana feirense, com suas mais de 300 indústrias.

A empresa também estima um faturamento de R$ 1,115 bilhão por ano com o trem intercidades, sendo R$ 1,035 bilhão com os 23 milhões de embarques anuais, a um preço médio de R$ 45; e outros R$ 80 milhões com o transporte de cargas.