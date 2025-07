Alba entra em recesso parlamentar a partir da próxima terça

Recesso parlamentar durará todo o mês de julho - Foto: Vaner Casaes | AgênciaALBA

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) entra em recesso a partir da próxima terça-feira, dia 1º de julho, e permanecerá com suas atividades parlamentares paralisadas, no plenário e nas comissões, até o dia 31 do mesmo mês.

Durante o mês de julho, a Alba funcionará no regime de turnão, das 13h às 18h30, de segunda a quinta. Apenas às sexta-feiras o horário permanecerá inalterado. Com essas mudanças, os ônibus que realizam o transporte dos servidores da Casa também terão seus horários modificados.

Também devido ao novo horário de funcionamento, com abertura pós-almoço, o refeitório dos servidores e o restaurante “A La Carte” ficarão fechados, reabrindo apenas no próximo dia 4 de agosto.

Ao mesmo tempo, a Alba seguirá funcionando administrativamente, com os servidores tendo acesso ao serviço médico, à lanchonete, ao salão de beleza, ao posto bancário instalado na Casa e à agência dos Correios.

A expectativa da Alba é que, com o recesso parlamentar, haja uma economia de aproximadamente 40% no consumo de energia e de 30% no gasto com água. Também se espera redução de despesas com a suspensão dos restaurantes e menor gasto de itens como material de limpeza e de escritório.