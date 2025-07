Jerônimo desapropria áreas para ampliação do Aeroporto de Irecê

Projeto que começa a ser tocado por Jerônimo é esperado em Irecê há mais de 10 anos - Foto: Divulgação | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) assinou, nesta sexta-feira, 27, um decreto para a desapropriação de áreas que somam 1.063.128,080 m², no município de Irecê, sertão da Bahia. De acordo com o documento, o espaço foi definido após estudos da Superintendência de Infraestrutura de Transporte da Bahia (SIT), ligada à Secretaria Estadual de Infraestrutura (Seinfra).

A ideia do governo estadual é que essa área desapropriada seja utilizada para o projeto de ampliação e recuperação do Aeroporto Nobelino Dourado, um pedido antigo da população de Irecê e que foi encampado por Jerônimo desde agosto de 2024.

No último dia 11 de março, Jerônimo foi a Brasília e se reuniu com o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), com quem o governador tratou da importância da requalificação do aeroporto, para impulsionar o desenvolvimento econômico da região.

No total, foram três áreas desapropriadas: a primeira possui 588.700,175 m²; a segunda, um pouco menor, tem 419.031,344 m²; enquanto a última é, comparavelmente, diminuta, com 55.396,561 m².

Projeto

O projeto trabalhado pelo governo Jerônimo prevê a ampliação da pista de pouso e decolagem; a reforma do terminal de passageiros; e a construção de novas áreas, como pátio para aviação geral, área de segurança e taxiway.

Com essas mudanças, a expectativa é que o Aeroporto de Irecê possa passar a receber voos comerciais, facilitando o trabalho do agronegócio e incrementando o turismo e o comércio na região sertaneja do estado.