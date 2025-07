Prefeito de Santo Amaro não dá apoio ao 2 de Julho e oposição critica

Flaviano Bomfim se recusou a apoiar bandas marciais para o desfile do 2 de Julho - Foto: Divulgação

O prefeito de Santo Amaro, Flaviano Bomfim (União Brasil), decidiu não destinar apoio financeiro às tradicionais bandas marciais para o desfile cívico de 2 de Julho em 2025. A decisão foi alvo de duras críticas da oposição no município, que apontou um desrespeito à cultura popular.

“Ao negar incentivo às bandas, o gestor municipal atinge diretamente a cultura popular e a juventude que, com dedicação e esforço, mantém viva essa tradição tão significativa”, afirmou a vereadora Luana Carvalho (PT).

A parlamentar petista enfatizou a luta pela independência do Brasil na Bahia se iniciou no Recôncavo e sinalizou que a ausência de apoio da prefeitura de Santo Amaro inviabiliza a participação de diversas corporações musicais, que são patrimônio imaterial do povo santamarense.

“Repudiamos com veemência essa postura do prefeito, que demonstra descaso com a cultura, com a educação musical e com os artistas locais, que merecem valorização e reconhecimento por seu papel na preservação da nossa memória e identidade“, afirmou Luana.

"E o slogan do governo do prefeito é ‘Tradição e Prosperidade’, mas que a todo momento tenta apagar nossas tradições", acrescentou a petista.

A vereadora pleiteou que a prefeitura reveja sua decisão e não deixe de fora dos desfiles os tradicionais grupos musicais que sempre participaram da festa.

“Exigimos respeito com as bandas marciais e com todos os envolvidos na construção de uma cidade que valoriza a arte, a cultura e sua história! 2 de Julho é do povo. E o povo tem cultura, tem música e tem voz“, concluiu a parlamentar.