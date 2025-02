Prefeito de Santo Amaro é denunciado por intolerância religiosa

A ação gerou indignação, principalmente, entre os membros da comunidade religiosa - Foto: Reprodução/Facebook

O prefeito de Santo Amaro, Flaviano Bomfim (União Brasil), está sendo acusado de intolerância religiosa, após a demolição de uma barraca localizada em frente ao Terreiro Ile Axe Omorode Loni Oluaye, comandado por Pai Gilson. A ação gerou indignação, principalmente, entre os membros da comunidade religiosa.

Segundo a denúncia, a Prefeitura havia notificado Pai Gilson anteontem, dando um prazo até a meia-noite de hoje para a demolição da barraca.

No entanto, o que deveria ser uma simples remoção se transformou em um ato que muitos consideram uma violação grave dos direitos religiosos. Junto à barraca, foram destruídos um assentamento de Exu com mais de 26 anos e uma árvore sagrada, considerados elementos fundamentais da espiritualidade e cultura afro-brasileira.

Na manhã desta quarta-feira, 22, uma queixa foi registrada na Polícia, apontando não apenas a demolição da estrutura física, mas também o desrespeito às tradições religiosas que permeiam a vida dos praticantes do Candomblé.

INDIGNAÇÃO

Membros do terreiro expressaram sua indignação. "Essa atitude é um desrespeito profundo não apenas a nós, mas a todas as religiões", afirmou uma representante da comunidade.

Os membros do terreiro contam que têm lutado para manter a tradição em Santo Amaro. "Estamos lutando para manter nossas tradições vivas, e o que aconteceu aqui foi uma verdadeira afronta", comentou outro adbeto.

O prefeito de Santo Amaro, Flaviano Bomfim, deverá ser ouvido pela Polícia sobre o caso.