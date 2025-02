Governo vai adotar medidas para baratear alimentos, revela Rui Costa

Ele afirmou também que recebeu sugestões de associação de supermercados e que deve acatá-las, mas sem detalhar quais foram as medidas - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, revelou durante o programa Bom Dia, Ministro, da EBC, que o governo federal vai adotar medidas para baratear alimentos essenciais para o consumo das famílias.



Segundo Rui, o governo busca “intervenções” para baratear o preço dos alimentos nos supermercados. Ele afirmou também que recebeu sugestões de associação de supermercados e que deve acatá-las, mas sem detalhar quais foram as medidas.

Leia também:

>> “Verdade tem que chegar antes da mentira”, diz Rui sobre fake do PIX

>> Zé Cocá deixa base de ACM Neto e ensaia reaproximação com Jerônimo





“Vamos fazer algumas reuniões com Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Agrário e Ministério da Fazenda para buscar conjunto de intervenções que sinalizem para o barateamento dos alimentos”, disse Rui Costa.

“No final do ano passado, [Lula] fez reunião com redes de supermercado e eles sugeriram algumas medidas. Vamos implementá-las agora no primeiro bimestre. A partir dessas reuniões, ouvindo produtores, buscar medidas que consigam reduzir preço dos alimentos”, completou.

Vale lembrar que o presidente Lula já demonstrou interesse na pauta, quando citou que a prioridade do governo neste ano agora será: “União, reconstrução e comida barata na mesa do trabalhador”.