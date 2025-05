Em Santo Amaro, a tempestade passa, mas mal maior é o chumbo

Cidade de Santo Amaro enfrentou dias devastadores devido às fortes chuvas que caíram sobre o município - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A cheia no Rio Subaé no início do mês sacudiu Santo Amaro, tanto que a cantora Maria Bethânia, filha da terra, se posicionou pedindo mais respeito com ‘o magoado Rio Subaé’. Mas segunda-feira, a juíza Emília Gondim, titular da Vara Cível da Comarca lá, traz à tona um velho problema que inferniza a vida da cidade, a contaminação por chumbo e cádmio

Raimundo Pimenta, advoga do ex-prefeito de Santo Amaro, lembra que o problema vem de longe. Lá pelo início de 1960, com a Cobrac, subsidiária da francesa Penarróya, iniciou a exploração de chumbo, que depois passou para a Plumblum.

– Eles ganharam muito dinheiro e deixaram para Santo Amaro uma maldição, o título de cidade mais contaminada por chumbo do mundo. Isso já matou muita gente, deixou sequelas em outras e até hoje o problema tá aí.

PURIFICAR O SUBAÉ – Em 2014, o juiz federal Eduardo Carqueija evocou a música de Caetano Veloso, irmão de Betânia e outro filho ilustre, Purificar o Subaé, e ‘mandar os malditos embora’, para condenar a empresa, a pedido do Ministério Público Federal.

Diz Pimenta que várias decisões judiciárias já aconteceram e também a suspeita de tramóias para lesar a população, mas o passivo que a exploração de chumbo deixou é extremamente perverso.

– A enchente traz grandes transtornos e provoca grande alarido, mas é fichinha diante dos problemas com o chumbo.

A juíza Emília Gondim é quem está com o caso. A audiência é parte do andamento.

E a ViaBahia se foi, mas, invés de saudades, só deixou o caos

Após 15 anos cobrando pedágios nas BRs 324 (Salvador-Feira) e 116 (Rio-Bahia), a ViaBahia saiu de cena ontem. Segundo Eduardo Salles (PP), o presidente da Comissão de Infraestrutura da Alba, ao invés de deixar saudade, deixou o caos’.

– É um absurdo o estado em que ela deixa as rodovias. É buraco por todos os lados. O Ministério Público deveria entrar na Justiça para obrigar ela a gastar o que está recebendo do governo nas estradas, por não ter feito o que deveria.



Diz Eduardo que o investimento estimado só parar e parar os danos é de R$ 500 milhões. Ele diz que o MP deve agir também na forma como o DNIT está pretendendo escolher a empresa que vai suceder a Via Bahia.

– Pela proposta do DNIT, a nova empresa deve investir R$ 15,5 bilhões, mas só a partir do terceiro ano. É brincadeira, vamos dar um jeito de brigar na Justiça.

Marcelinho no olho da fofoca

Genrodo ex-deputado Marcelo Nilo, o deputado estadual Marcelinho Veiga (UB) teve audiência com o secretário das Relações Institucionais, Adolpho Loyola, e acendeu o tititi: está se aproximando do governo.

Marcelinho não gostou. Foi lá tratar de emendas, coisas do mandato, e postou nas redes: ‘Nas relações pessoais o respeito é a base fundamental, e na política, não é diferente. (...) É assim que quero seguir sempre’.

O ‘adeus’ a Divaldo para muitos foi um ‘até logo’

Nas rodas de conversas do entorno da multidão que foi ontem ao Bosque da Paz, na despedida ao líder espírita Divaldo Franco, alguns lembraram que num dos últimos papos com ele a conversa foi sobre o Papa Francisco, que havia acabado de morrer. E Divaldo não poupou elogios ao Sumo Pontífice, líder maior da Igreja Católica. – Ele é um dos 200 enviados por Jesus Cristo para ajudar a ajustar questões morais que castigam o planeta, semear o amor. Divaldo não discriminava ninguém por razões religiosas, dizia que mais importante eram os atos praticados. Mas entre espíritas, no caso dele, ontem não foi um ‘adeus’, mas um ‘até logo’.



REGISTROS

Interdição e maldição 1

As chuvas dos últimos dias transformaram o desvio da BR-101, com a interdição da ponte sobre o Rio Jequitinhona, num inferno por conta das precárias condições de uma estrada de barro. Além dos atoleiros, tem também muitos acidentes que complicam o trânsito.

Interdição e maldição 2

A deputada Cláudia Oliveira (PSD), que foi prefeita de Porto Seguro, diz que além dos prejuízos econômicos, tem o lado mais dramático, o de doentes, muitos deles com câncer, que fazem tratamento em lugares como Itabuna. O pior, o DNIT interditou, mas não planejou o desvio.



Festa em Sento Sé

Sento Sé, no norte baiano, às margens do Lago de Sobradinho, faz de hoje a domingo a Festa da Cidade. A prefeita Giselda Carvalho (PT) retoma o evento com a ideia que o inspirou, ocupar o vácuo entre o Carnaval e o São João. E lá dizem que deu certo.

Wilson comendador

A Alba aprovou a concessão da Comenda2 de Julho ao prefeito de Andaraí, Wilson Cardoso (PSB), presidente da UPB. Curioso: a iniciativa é do deputado Penalva, que é do PDT e ligado a ACM, enquanto Wilson é governista de carteirinha.

COLABOROU: MARCOS VINICIUS*