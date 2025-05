Bahia segue na liderança do turismo nacional, aponta IBGE

Crescimento do Brasil foi de 5,4% - Foto: Ascom/Setur

A Bahia segue liderando com folga o turismo nacional, de acordo com a mais recente Pesquisa Mensal de Serviços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o levantamento, de janeiro a março de 2025, o volume das atividades do setor no estado cresceu 8,9%, em comparação com o mesmo período de 2024, enquanto no Brasil o crescimento foi de 5,4%.

Considerando apenas o mês de março deste ano, a Bahia registrou um aumento na movimentação turística de 14,4%, mais que o dobro da média brasileira, que ficou em 5,8%. Já no recorte dos meses de fevereiro e março de 2025, o desempenho baiano alcançou o maior crescimento entre os 17 estados pesquisados, com índice de 11,5%, cenário bem distante da retração no Brasil (- 0,2%).

Nesta quinta-feira, 15, a pesquisa do IBGE foi a pauta de uma reunião na Secretaria de Turismo do Estado (Setur-BA), com a participação do secretário Maurício Bacelar e outros dirigentes do órgão.

“Mais uma vez, temos motivos para celebrar a liderança da Bahia no turismo brasileiro, ao mesmo tempo em que aumenta a nossa responsabilidade para seguir nessa posição. Por isso, convoquei a minha equipe para tratar das próximas ações que iremos desenvolver, com uma atenção especial para a qualificação dos serviços turísticos, que será alvo de um novo programa. Teremos também novidades na aviação, além da participação em um número maior de feiras e ampliação dos incentivos a eventos que trazem visitantes para o estado”, pontuou o secretário Bacelar.