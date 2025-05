Enzo Samuel: suspeito de latrocínio contra jovem é preso na RMS

- Foto: Reprodução redes sociais

Foi preso nesta quinta-feira, 15, o suspeito de matar Enzo Samuel Saldanha de Oliveira, de 18 anos, durante um latrocínio em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

O crime ocorreu no dia 23 de março, na Avenida Radial C, Centro de Camaçari. Enzo Samuel foi atingido por disparo de arma de fogo durante um assalto e teve seu celular roubado. O jovem estava a caminho de uma peça de teatro, acompanhado de um amigo, quando foi abordado pelo autor.

Segundo a Polícia Civil da Bahia, por meio da 18ª Delegacia Territorial (DT/ Camaçari), as diligências investigativas se desdobraram por meio do Inquérito Policial e das representações pela quebra de sigilo telefônico e de dados dos IMEIs do aparelho subtraído, o que ensejou na prisão temporária do suspeito.

Também foram apreendidos um revólver, munições, dois celulares, carregadores, uma corrente, um relógio, uma maquineta de cartão e documentos diversos. O suspeito, que realizou os exames legais, está custodiado à disposição da Justiça.