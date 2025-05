Velocidade é reduzida nos pedágios desativados nas BRs-324 e 116

Trecho da BR -324 em Simões Filho sem cobrança de pedágio - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

A Polícia Rodoviária Federal na Bahia alerta os motoristas para as mudanças no tráfego das rodovias BRs-324 e BR-116, após a desativação das praças de pedágio administradas pela concessionária ViaBahia. A medida ocorreu a partir de 00h desta sexta-feira, 16, com o encerramento do contrato de concessão das rodovias.

Com o fim da cobrança de pedágio, o fluxo de veículos passou a ser redirecionado para as laterais das praças, onde anteriormente funcionavam as cabines de cobrança automática. As áreas centrais das praças foram isoladas e estão sendo utilizadas por equipes de operação e manutenção contratadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Para garantir a segurança dos usuários diante da nova configuração, o DNIT instalou radares de velocidade com limite de 50 km/h antes da chegada às praças, em ambos os sentidos das rodovias.

DNIT assume gestão

Com pedágios suspensos nesta quinta-feira, 15, as BRs 324 e 116 estão oficialmente fora do comando da ViaBahia, após o fim do contrato de concessão. Agora, o DNIT assume temporariamente o lugar da empresa, até que uma nova concessionária seja escolhida. Neste período, a nova gestão terá de lidar com desafios para manter as vias em ordem.

“O DNIT entra com a missão importante de recuperar as rodovias, que passaram por um período bastante difícil. Serão alocados recursos para que deixemos os trechos numa condição melhor de uso, do jeito que a população espera. É um grande desafio, porque serão as primeiras rodovias operadas pelo DNIT”, conta o superintendente regional do departamento na Bahia, Roberto Alcântara.

De acordo com Roberto, desde a 00h da quinta-feira, equipes estão em campo trabalhando na manutenção da BR-324 e BR-116, com cerca de 1000 funcionários e centenas de equipamentos: “É uma força tarefa, desde o primeiro minuto de gestão. Enquanto o DNIT estiver administrando, estaremos fazendo serviços de ‘tapa buraco’, revestimento da rodovia, sinalização vertical e horizontal, limpeza de dispositivos de drenagem e bueiros. Além disso, vamos garantir o controle de velocidade nos pontos mais críticos. Todos os radares serão removidos pela ViaBahia, e nós teremos que reimplementar em torno de 100 deles”.

Alcântara promete manter serviços operacionais, como a oferta de guinchos, ambulâncias, centros de monitoramento, remoção de animais e veículos de combate a incêndio. Segundo ele, a estimativa é de até R$400 milhões que serão destinados pelo poder público à gestão provisória.