Éden rebate ex-prefeito de Salvador após críticas ao IOF

Éden Valadares, presidente estadual do PT - Foto: Divulgação

O presidente do PT baiano, Éden Valadares, rebateu as críticas feitas pelo ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), ao decreto do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), derrubado pelo Congresso Nacional em votação que ocorreu em caráter de urgência.

Éden citou as alterações na cobrança do IPTU da capital baiana durante a gestão de Neto, e afirmou que o ex-prefeito "não tem moral" para criticar a decisão do governo federal.

"Agora eu vi novidade. ACM Neto dizendo que é contra o aumento de impostos em todo o Brasil. Resta saber de na cabeça dele Salvador não fica no Brasil", disparou o dirigente petista.

Psol vai ao STF

A bancada do Psol na Câmara dos Deputados acionou o Supremo Tribunal Federal (STF), nesta sexta-feira, 27, para reverter a derrubada do decreto.

"Ao sustar o decreto presidencial sem que haja demonstração de qualquer transgressão aos limites constitucionais e legais, o Congresso Nacional extrapolou os contornos do art. 49, V, da Constituição, convertendo prerrogativa de controle em mecanismo de ingerência político-legislativa indevida", diz trecho do pedido de medida cautelar.