Jerônimo roda o interior e realiza entregas durante o São Pedro

Jerônimo Rodrigues mantém agenda de entregas no interior durante os festejos juninos. - Foto: Wuiga Rubini/GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues está em Itiúba, onde lança na manhã deste sábado, 28, o projeto 'Sertão Vivo – Semeando Resiliência Climática nas Comunidades Rurais do Nordeste'. Na ocasião, ele também realiza entrega de equipamentos para 10 municípios.

O Sertão Vivo é uma iniciativa do Governo da Bahia em parceria com o BNDES, com investimentos de R$ 300 milhões para beneficiar 300 mil baianos em 49 municípios com ações de combate à pobreza, resiliência climática e restauração ambiental no semiárido.

Após o lançamento, o governador entrega ainda um trator, uma ambulância e tanques-pipa para Itiúba e outros nove municípios da região: Araci, Cansanção, Monte Santo, Nordestina, Quijingue, Retirolândia, Tucano e Valente.

A programação inclui ainda a inauguração da ampliação e modernização do Colégio Estadual de Tempo Integral Ary Silva, do sistema de esgotamento sanitário e da pavimentação do acesso ao roteiro religioso do Cristo Protetor da Serra do Cruzeiro.

Também serão entregues novos sistemas de abastecimento de água em diversas localidades, uma unidade de beneficiamento de mel, a recuperação de uma barragem e reformas em escolas da região.

Festejos

À noite, a partir das 20h30, o governador estará em Ipiaú, acompanhando os festejos de São Pedro no município. Iniciadas na semana passada, as visitas do governador às celebrações juninas percorreram cidades do interior durante o São João e prosseguem agora com as programações de São Pedro.