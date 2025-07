Chamada de prostituta, Michelle Bolsonaro aciona Justiça

Michelle Bolsonaro foi chamada de "ex-garota de programa" - Foto: Divulgação | PR

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) entrou com uma queixa-crime contra a integrante de um podcast do Piauí após ser chamada de "ex-garota de programa". A ação foi protocolada na 2ª Vara de Teresina.

Teônia Mikaelly, alvo da denúncia, teria dito que a "ex-garota de programa" e seus familiares possuíam passagem pela polícia. A declaração ocorreu, segundo a ação, entre os dias 11 e 14 de junho, podcast IELTV.

Sem acordo

Segundo informações do portal Revista Oeste, a defesa de Michelle Bolsonaro, que alega as práticas de difamação e injúria, descarta a possibilidade de um acordo com a apresentadora.

Segundo o advogado da ex-primeira-dama, Marcelo Luiz Ávila de Bessa, as declarações da integrante do podcast são "falsas e ofensivas".

Michelle Bolsonaro será candidata?

Presidente nacional do PL Mulher, Michelle Bolsonaro tem sido testada em levantamentos de intenção de voto para o Palácio do Planalto, apesar de não falar publicamente sobre a possibilidade.

Integrantes do núcleo bolsonarista acreditam, nos bastidores, que a ex-primeira-dama seria o nome forte do grupo para suprir a ausência de Jair Bolsonaro (PL), inelegível até 2030, na disputa do próximo ano.