Foragida, Zambelli faz apelo para apoiadores: "Me representem"

Deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) - Foto: Bruno Spada | Câmara dos Deputados

A deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP), que integra a lista da difusão vermelha da Interpol (Organização Internacional da Polícia Criminal), convocou os seus apoiadores a participarem de um ato na Avenida Paulista, em São Paulo, intitulado de “Justiça já”.

Mesmo com os perfis nas redes sociais bloqueados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a parlamentar gravou um vídeo se identificando como “exilada política na Itália”, a fim de mobilizar os seus eleitores a comparecer no ato programado para o próximo domingo, 29. A gravação foi publicada no perfil do líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (AL).

“Queria pedir para cada um de vocês me representar neste dia 29 de junho, vocês que votaram em mim, os que votaram em nossa base, por favor, não desistam. Não desistam por todos aqueles que estão presos, exilados e que precisam da sua ajuda agora”, apelou a parlamentar licenciada.

Nas ruas, Zambelli afirmou que escutava que era a “representante” do povo, mas que no atual cenário, o caso se inverteu. “Eu digo para vocês: vocês me representam. Por favor, compareçam na Paulista dia 29 às 14h. O Brasil precisa de todos vocês”, pediu a deputada.

Veja convocação

Ato na Paulista

O ato na Paulista começou a ser mobilizado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A manifestação tem o intuito de enfraquecer a narrativa de tentativa de golpe de Estado iniciada após a delação premiada do ex-ajudante de ordens, Mauro Cid.

O protesto vem sendo endossado pelo pastor bolsonarista Silas Malafaia por meio das redes sociais.

Confira

Justiça já! Neste domingo, dia 29, vamos nos reunir às 14h, na Av. Paulista, para uma manifestação pacífica. Contamos com a sua presença! pic.twitter.com/rgEBAsSCrE — Silas Malafaia (@PastorMalafaia) June 26, 2025

Foragida

As autoridades italianas já identificaram o local onde a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) está escondida: na Itália. Conforme informação divulgada por Lauro Jardim, do jornal O Globo, sua prisão ainda depende de trâmites judiciais do país europeu.

A parlamentar já está há 22 dias na lista de difusão vermelha da Interpol após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinar sua prisão por invasão a sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), juntamente com o hacker Walter Delgatti Neto.

Condenação

Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão por invasão a sistemas do CNJ, juntamente com o hacker Walter Delgatti Neto. Após a decisão, a parlamentar fugiu para a Itália.

A decisão foi por unanimidade pela Primeira Turma do STF. De acordo com a denúncia, Zambelli contratou um hacker para inserir um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, assinado por ele mesmo.