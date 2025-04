Bolsonaro arrisca inglês durante ato na Paulista: "Ice cream"

Bolsonaro durante ato pró-anistia, na Paulista - Foto: Reprodução | Instagram Silas Malafaia

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) fez um pequeno discurso em inglês, neste domingo, 6, durante o ato pró-anistia para os envolvidos no 8 de janeiro, que ocorreu na avenida Paulista.

Na fala, Bolsonaro afirmou que vendedores de "popcorn" (pipoca) e "ice cream" (sorvete) estavam presos sob acusação de tentativa de golpe de Estado. Antes disso, ele pontuou que não sabe falar inglês.

“Eu não falo inglês. É uma grande falha da minha formação. Mas quero dar um recado aqui para o mundo. E depois eu faço a tradução para vocês”, iniciou Bolsonaro, que continuou.

“Popcorn and ice cream sellers sentenced for coup d’État in Brazil”, afirmou Bolsonaro, ao mandar um recado 'internacional'.