Pré-candidato ao Planalto, Caiado surge em ato por anistia

Bolsonaro e Ronaldo Caiado na Paulista - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Pré-candidato a presidente da República, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), marcou presença no ato a favor da anistia para os envolvidos no 8 de janeiro, na avenida Paulista, em São Paulo.

Caiado publicou uma foto ao lado de nomes como Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo e nome cotado para disputar o Planalto no próximo ano, e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), inelegível até 2030, mas que também tem se colocado como pré-candidato a um novo mandato.

"O Brasil precisa virar essa página e focar no que realmente importa para o nosso povo", escreveu em um post no Instagram.

Caiado esteve em Salvador na última semana, onde lançou, na sexta-feira, 4, sua pré-candidatura a presidente. Apesar do movimento, o gestor conta com resistência de uma ala do próprio União Brasil, que defende apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).