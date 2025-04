Nikolas Ferreira ataca Moraes durante ato por anistia

Nikolas Ferreira durante participação em ato pró-anistia - Foto: Reprodução

O deputado federal bolsonarista Nikolas Ferreira (PL) fez ataques ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), durante sua participação no ato por anistia aos envolvidos no 8 de janeiro, neste domingo, 6, na avenida Paulista, em São Paulo.

Na ocasião, Nikolas se referiu a Moraes como "covarde", além de mirar em Luís Roberto Barroso, também ministro da corte. O parlamentar disse que o Brasil vive uma ditadura da "toga", em referência ao Supremo.

“A que ponto chegamos, ir para rua para dizer o óbvio de que altas penas é para criminosos e não baderneiros. Ditadores de toga, principalmente Alexandre de Moraes, se utilizou do dia 8 para nos amedrontar, se lascou, olha a gente aqui, essa é a resposta para você, seu covarde”, disparou Nikolas, que em seguida se voltou contra Barroso.

“Para o debochado do ministro Barroso, que falou “perdeu, mané”, primeiro, que isso é fala de bandido quando vai roubar alguém, O que você está querendo dizer com isso Barroso? Que as eleições de 2022 nós fomos assaltados? Porque, se for isso, fique em paz, que daqui um ano e meio tem eleições de novo”, afirmou.