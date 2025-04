Sem anistia: mais de 18 mil pessoas participam de ato na Paulista

Ato aconteceu na tarde deste domingo, 30; outros oito estados participaram do ação - Foto: Paulo Pinto | Agência Brasil

Milhares de brasileiros se reuniram na tarde deste domingo, 30, na Avenida Paulista, em São Paulo, para protestar contra o projeto de lei que prevê a anistia aos presos do 8 de janeiro. Segundo os pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), o evento, apoiado pelo Partido dos Trabalhadores (PT), reuniu 18,3 mil pessoas no local.

Os números da USP, por sua vez, esbarram nos dados divulgados pelo Instituto DataFolha que afirma que 30 mil pessoas estiveram no ato nesta tarde. Por outro lado, a Polícia Militar de São Paulo diz que foram 400 mil pessoas no ato, organizado pela Frente Brasil Popular e Povo Sem Medo.

Na ocasião, os manifestantes caminharam da Praça Oswaldo Cruz até o prédio onde funcionou a sede do Destacamento de Operações de Informações — Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI), órgão de inteligência responsável pela repressão durante o período da ditadura militar.

O ex-candidato à prefeitura da cidade, deputado Guilherme Boulos (PSOL), esteve presente no evento, e ironizou o protesto a favor da anistia organizado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Rio de Janeiro. Além dele, o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ), esteve no protesto.

“Se o público fosse medido pela PM lá do Rio, eles iam dar 1 milhão aqui”.

Outros estados também realizaram o ato, são eles: Brasília, Fortaleza, São Luís, Belo Horizonte, Belém, Recife e Curitiba.