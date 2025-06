Bolsonaro é flagrado em conversa romântica com Michelle no STF; veja

Bolsonaro e Michelle durante a posse presidencial - Foto: Evaristo Sá | AFP

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi 'flagrado' em uma conversa 'romântica' com sua esposa, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), em um aplicativo de troca de mensagens, enquanto acompanhava o segundo dia de interrogatório na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília.

Bolsonaro, que também foi interrogado, mandou uma selfie para Michelle, que reagiu com "Oi, amor". Na sequência, a presidente nacional do PL Mulher fez elogios ao marido. "Lindo. Meu gato", escreveu a ex-primeira-dama.

Mais cedo, Michelle Bolsonaro foi questionada pelo jornal Folha de S. Paulo sobre a expectativa para o julgamento do ex-presidente, mas preferiu desviar do tema. "Tem que ir lá para a porta do STF, meu amor", afirmou a ex-primeira-dama.

Interrogatório de Bolsonaro

Quinto nome interrogado pelo ministro Alexandre de Moraes, nesta terça-feira, 10, o ex-presidente Bolsonaro negou a existência um plano para executar um golpe de Estado após sua derrota nas eleições de 2022.

Bolsonaro ainda pediu desculpas a Moraes por acusações que teriam sido feitas em reuniões com outros participantes do suposto núcleo golpista, e aproveitou para 'brincar' e convidar o magistrado para ser seu vice na chapa presidencial de 2026.

O ex-presidente é réu na ação que julga um movimento que tinha como objetivo questionar o resultado das eleições presidenciais e impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do seu vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB).