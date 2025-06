Aliado revela 'drama' de Bolsonaro após derrota: "Depressivo e abatido"

Bolsonaro teria ficado depressivo com derrota em 2022 - Foto: Evaristo Sá | AFP

O ex-ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, afirmou, nesta terça-feira, 10, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ficou "depressivo", "abatido" e "doente" após a derrota nas eleiçõesde 2026. O militar prestou depoimento na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília.

Nogueira ainda revelou um clima de "velório" no Palácio do Planalto nas duas primeiras semanas depois do pleito, que teve Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como vencedor. Segundo o general, a saúde do ex-chefe do Planalto se tornou uma preocupação sua no período.

Paulo Sérgio Nogueira durante depoimento | Foto: Fellipe Sampaio | STF

“O presidente, naquele período, estive com ele muitas vezes. Nos meses de novembro e dezembro, a figura mais presente desses 60 dias, em uns 20 dias eu estive vendo o presidente. O presidente, desde o início do término das eleições, ficou abatido, pesaroso, depressivo, doente, e eu me preocupei com a saúde do presidente”, disparou Nogueira, durante interrogatório conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Depoimento de Bolsonaro

Também nesta terça, 10, Bolsonaro foi interrogado por Moraes. Além de negar a existência de que qualquer trama golpista, o ex-presidente ainda brincou com o magistrado ao lhe convidar para compor uma chapa presidencial em 2026.

"Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 2026", disparou Bolsonaro, que permanece inelegível perante a Justiça Eleitoral, após ser condenado por abuso de poder, em 2023.