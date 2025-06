Bolsonaro encara Moraes e nega trama golpista: "Não procede"

Bolsonaro durante interrogatório no STF - Foto: Gustavo Moreno | STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) negou, na tarde desta terça-feira, 10, a existência de qualquer trama com o objetivo de executar um golpe de Estado logo após as eleições de 2022. O político de direita é interrogado pelo ministro Alexandre de Moraes, da Primeira Turma do Supremo Federal (STF).

Ao responder sobre a existência do plano de golpe de Estado, Bolsonaro respondeu, de forma direta: “Não procede a acusação, Excelência”, disparou o ex-presidente, que em seguida confirmou a desconfiança com a segurança das urnas eletrônicas, mas pontuou que a posição não é exclusiva sua.

"A desconfiança das urnas não é algo privativo meu", afirmou Bolsonaro na sequência.

Interrogados do dia

Além do ex-presidente Bolsonaro, outros nomes foram interrogados pela Primeira Turma do STF nesta terça, 10.

O primeiro a prestar depoimento foi o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, que confirmou uma reunião com o então presidente da República. Garnier, entretanto, negou que tenha colocado as tropas da Marinha à disposição do ex-chefe do Planalto para um golpe de Estado.

Na sequência, o ex-ministro Anderson Torres prestou depoimento, negando conhecer a chamada 'minuta do golpe', nome dado ao documento encontrado em sua residência com orientações sobre como agir para romper as barreiras institucionais, contrariando o resultado das eleições.



O terceiro nome do dia a prestar depoimento foi o general Augusto Heleno, ex-chefe de gabinete do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).