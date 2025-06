General do Exército adota silêncio em interrogatório e leva 'esporro'; veja

Augusto Heleno prestou depoimento nesta terça-feira, 10 - Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil

Interrogado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira, 10, o general Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) no governo Jair Bolsonaro (PL), ficou em silêncio durante o depoimento sobre a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Ao optar por responder apenas aos questionamentos da sua defesa, Heleno desobedeceu uma das orientações, que era apenas falar "sim" ou "não". Após se prolongar em uma das respostas, acerca da atuação da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), o general levou uma 'bronca' do seu advogado, Matheus Milanez.

"A pergunta é só 'sim' ou 'não', desculpa", disparou o advogado do general. Em seguida, Heleno reagiu. "Porra, desculpa", respondeu o ex-chefe do GSI.

Bolsonaro interrogado

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também deve ser interrogado nesta terça, 10, no horário da tarde. O primeiro a prestar depoimento foi o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, que confirmou uma reunião com o então presidente.

Garnier, entretanto, negou que tenha colocado as tropas da Marinha à disposição do ex-chefe do Planalto para um golpe de Estado.

Na sequência, o ex-ministro Anderson Torres prestou depoimento, negando conhecer a chamada 'minuta do golpe', nome dado ao documento encontrado em sua residência com orientações sobre como agir para romper as barreiras institucionais, contrariando o resultado das eleições.