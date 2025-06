Saiba quando Bolsonaro irá depor em processo de trama golpista

Presidente deverá ser ouvido pela Primeira Turma do STF - Foto: Evaristo Sá | AFP

O Supremo Tribunal Federal (STF) começou nesta segunda-feira, 9, os interrogatórios dos acusados de tentar um golpe de Estado no Brasil, para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder e impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Os depoimentos começaram às 14h, com o interrogatório do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, que confirmou a existência de uma trama golpista com a participação do ex-presidente da República.

Considerando o ritmo dos depoimentos, Bolsonaro deve ser interrogado pela Primeira Turma do STF, incluindo o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, entre quarta-feira, 11, e quinta-feira, 12. O ex-presidente é o sexto na lista de interrogados.

Antes de Bolsonaro, irão depor o deputado federal Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin); o ex-comandante Almir Garnier, da Marinha; o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres; e o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno.

Depois do ex-presidente, serão ouvidos o general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, e o general Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa.

Onde assistir

Os interrogatórios estão sendo transmitidos ao vivo, desde às 14h desta segunda-feira, pela TV Justiça e pelo canal oficial do Supremo Tribunal Federal no YouTube. A tendência é que os depoimentos continuem em outras sessões do STF: na terça às 9h, na quarta às 8h, na quinta às 9h e na sexta às 9h.

Estratégia de Bolsonaro

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro deve questionar a delação do seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, o primeiro a ser interrogado pela Primeira Turma do STF. O tenente-coronel afirmou aos ministros que Bolsonaro editou a minuta golpista.

“Sim, [Bolsonaro] recebeu e leu. Ele enxugou o documento. Basicamente, retirou as autoridades das prisões. Somente o senhor [ministro Alexandre de Moraes] ficaria como preso. O resto, não”

Essa é a primeira vez, desde o início das investigações, que Bolsonaro e seus advogados estarão diante do militar, apontado como peça fundamental no movimento que tinha como objetivo executar um golpe de Estado.