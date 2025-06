Defesa de Bolsonaro monta estratégia contra Mauro Cid

Mauro Cid é interrogado nesta segunda-feira, 9 - Foto: Alan Santos | PR

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve questionar a delação do seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, que presta depoimento para a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta segunda-feira, 9.

Segundo informações do portal CNN Brasil, a defesa de Bolsonaro pretende questionar pontos da fala do tenente-coronel, que também é réu na trama golpista. Essa é a primeira vez que eles estarão diante do militar, apontado como peça fundamental no movimentoi que tinha como objetivo executar um golpe de Estado.

“Vamos fazer os questionamentos que tem que ser feitos. É a primeira vez que vamos estar com o delator, então nós vamos questionar”, afirmou o advogado Celso Vilardi, que defende o ex-presidente da República.

Minuta golpista

No interrogatório, Mauro Cid afirmou que o ex-presidente Bolsonaro teve acesso ao documento que ficou conhecido como minuta do golpe. Nas palavras do ex-ajudante de ordens, ele teria editado o texto.

Antes do interrogatório, Mauro Cid e Jair Bolsonaro se cumprimentaram com um aperto de mão.



“Sim, [Bolsonaro] recebeu e leu. Ele enxugou o documento. Basicamente, retirou as autoridades das prisões. Somente o senhor [ministro Alexandre de Moraes] ficaria como preso. O resto, não”, afirmou.