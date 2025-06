Em obra após incêndio, TCA já tem data para ser entregue

Incêndio no TCA aconteceu em 25 de janeiro de 2023 - Foto: Felipe Iruatã | Ag. A TARDE

Em obra desde o incêndio que aconteceu em 25 de janeiro de 2023, o Teatro Castro Alves (TCA) já tem data para ser entregue: entre março e abril de 2026. Segundo o secretário de Cultura Bruno Monteiro, as coisas estão “andando dentro do ritmo e de acordo com o cronograma”.

O chefe da pasta ressaltou, em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira, 9, durante agenda sobre a publicação do edital de licitação para as obras do Tramo IV do Sistema Metroviário Salvador–Lauro de Freitas, na Praça do Campo Grande, que fase da substituição da cobertura é crucial.

“Enquanto nós estamos aqui preparando essa agenda, eu estou observando toda essa parte da substituição da cobertura, que já é visível o quanto está avançando. Essa é uma parte crucial para a obra, porque após a troca da cobertura, começaremos as intervenções na sala principal, com a troca das poltronas, de toda a vestimenta cênica, toda a parte de madeira, que depende, obviamente, da cobertura”, pontuou.

Bruno Monteiro revelou que a entrega do TCA vai acontecer entre março e abril de 2026.

É assim que está tudo se desenhando. Começamos o programa de visitação pública há um mês. O público está podendo acompanhar as obras. Bruno Monteiro - secretário de Cultura da Bahia

Na oportunidade, o gestor também falou sobre o impacto positivo que vai ter para o TCA a expansão do metrô. “Isso também vai representar muito para o Teatro Castro Alves, porque como nós falamos, o teatro não voltará apenas reformado e modernizado, voltará mais democrático. Ele vai ser ampliado, ganhará novos espaços, e tudo isso, com certeza, fica mais fácil, justo e acessível para as pessoas com o metrô chegando até aqui”, completou.

Quanto custou a reforma do TCA

A obra do TCA tem investimento de R$ 260 milhões. No início de maio, foi informado pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult-BA) que a requalificação chegou a 25% e a previsão de chegar a 70% até o final de 2025.

O novo TCA contará com cinco eixos: acessibilidade; restauro; modernização; atualização tecnológica; sustentabilidade.

“TCA de Perto - Obras”

O TCA deu mais um passo para se aproximar mais do público. O programa “TCA de Perto - Obras” tornou possível visitas educativas e assistidas nas obras da terceira etapa de requalificação do teatro, o que permite ao visitante ver, como se dão as obras do complexo cultural.

O roteiro perpassa a história e arquitetura do TCA. Os visitantes são conduzidos de partes já conhecidas aos ambientes mais privados, cujo acesso, no geral, só é permitido para funcionários. São até 10 pessoas por visita, com duração de 90 minutos, às sextas-feiras, a cada 15 dias.

As visitas são iniciadas no foyer do teatro e é possível chegar a locais mais desconhecidos, que agora passam por requalificação e melhorias.

Com a reforma, o palco da sala principal, que antes tinha capacidade para até 500 quilos por metro quadrado, passará a suportar até 750 quilos no mesmo espaço. É possível, por exemplo, que o visitante veja de perto, embaixo do palco, como isso foi feito.

Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em 2014, o TCA já passou por quatro grandes reformas ao longo de sua história, sendo esta atual, o projeto do Novo TCA, iniciada em 2010, entra agora em sua última fase, com previsão para conclusão em 2026.