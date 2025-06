TCA se pronuncia após aglomeração em show de Alcione: “Limite oficial”

Alcione se apresentou na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA) - Foto: Divulgação

O show da cantora Alcione na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), nesse domingo, 25, gerou comentários nas redes sociais devido à grande aglomeração de fãs da artista. Vídeos compartilhados por internautas mostram o espaço lotado e relatos dão conta de que o público teve dificuldade para acessar o local, devido ao volume de pessoas. O evento atrasou 20 minutos.

Ao Portal A TARDE, o TCA afirmou que o evento respeitou a capacidade máxima do espaço, que é de 5 mil pessoas. Foram vendidos 4.410 ingressos, além da disponibilização de 590 cortesias, “número que permanece dentro do limite oficial de público do equipamento”.

“Não houve superlotação nem comercialização de ingressos além da capacidade permitida, prática que não é adotada pelo TCA em nenhuma de suas atividades. Os portões foram abertos com duas horas de antecedência, às 17h, justamente para facilitar o acesso e garantir maior conforto ao público”, diz o texto.

Aglomeração

No entanto, segundo o TCA, antes do início do show, muitas pessoas permaneceram aglomeradas em frente ao palco e nas escadarias, “dificultando a circulação interna”. “Diante disso, as equipes do TCA e segurança atuaram com orientações constantes para que os acessos fossem desobstruídos e o público se acomodasse adequadamente nas arquibancadas antes mesmo da apresentação ser iniciada”, segue a nota.

Sobre o atraso, a Teatro disse que o show estava previsto para às 19h, mas houve tolerância até as 19h20 “para garantir que o público estivesse devidamente acomodado antes do início da apresentação”, completa o texto.

Veja imagens do show:

Alcione recebe título de Cidadã Baiana

Alcione recebeu mais uma homenagem. Trata-se do título de Cidadã Baiana, que foi concedido em uma sessão especial nesta segunda-feira, 26, às 10h, no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

A outorga do título foi proposta pela deputada estadual Olívia Santana (PCdoB), que justificou a concessão da honraria pela ligação que Alcione possui com o estado da Bahia e com a cultura baiana. Quem também chegou a fazer a mesma proposição foi Bobô (PCdoB), que lembrou o apelido da cantora: Marrom.

“Alcione está enraizada na Bahia. Ela tem identidade com a nossa terra e sua imagem é indissociável da cultura que conforma a nossa gente. Marrom é filha da Bahia de fato, mas é preciso o título de direito para consagrar a relação ancestral, musical e duradoura”, afirmou Bobô.