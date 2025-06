Alcione vira Cidadã Baiana

Alba aprovou título de Cidadã Baiana para a cantora nascida no Maranhão - Foto: Divulgação

A cantora Alcione, nascida em São Luís (MA), mas ligada à Bahia desde 1977, quando gravou (e estourou) Ilha de Maré, de Walmir Lima, receberá segunda (10h) título de Cidadã Baiana, em sessão especial na Alba.

A deputada Olívia Santana (PCdoB), autora da proposta, diz que Alcione, a Marrom, muito merece.

– Ela deu grande contribuição para divulgar a cultura baiana, desde Ilha de Maré.

Homenageados com o Cedeca

O Centro de Defesa da Criança e do Adolescente (Cedeca) foi premiado, ontem, na sede do TCU, em Brasília, pelo Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes.

Waldemar Oliveira, ex-vereador, e Zélia Barbosa, dois dos fundadores do Cedeca, 34 anos atrás, ele o primeiro coordenador, ela a segunda, foram os contemplados.

Falou: ‘Ficamos felizes com a homenagem, embora tardia’.

Gonzalez, mais um que se vai

Carlos Gonzalez Passos, o Gonzalez, passa a integrar o mix de contemporâneos da imprensa que nos deixa neste início de 2025, lista que inclui Kardé Mourão, Wanda Chase e Antonio Saturnino.

Ele faleceu aos 88 anos. Casado com a também jornalista Nona Fernandes, chegou, ontem, a Salvador para celebrar os 80 anos do irmão, o publicitário Fernando Passos, do no da agência Engenho Novo. Ainda no táxi sentiu-se mal.

D. Brazilia faz 101 anos e pede ajuda para telhado

Hoje, dia 23 de maio de 2025, D. Brazilia Ribeiro Martins, moradora da rua Stuart Edigar Angel, em Castelo Branco, está completando 101 anos. Ela, que nasceu em São Gonçalo dos Campos, foi trabalhar como doméstica em Feira de Santana, depois Salvador, ficou viúva aos 26 anos, trabalhou como lavadeira e acabou como parteira, o que aprendeu com a mãe, tendo no currículo mais de dois mil partos realizados, e também é rezadeira.

Líder comunitária no lugar onde mora, ‘amiga do coração’ da ex-vereadora Geracina Aguiar, segundo a própria, não fez festa, mas pede um presente: R$ 101 para recuperar o telhado da casa em que mora: “Não tenho dinheiro. E goteja demais”. O Pix dela: 040969325-15.

REGISTROS

Em Itapetinga

Itapetinga,quetem o título de Capital da Pecuária, realiza até domingo a 53º Exposição Agropecuária. Jerônimo vai lá e o prefeito Eduardo Hagge (MDB) o receberá de braços abertos. A questão é o sobrinho e padrinho político dele, Rodrigo Hage, que sempre foi aliado de ACM Neto e ainda não se posicionou.

Terceiro Setor 1

Daniela Borges, presidente da OAB-BA, empossou os integrantes da Comissão Especial de Direito do Terceiro Setor, em solenidade na Faculdade de Direito da Ufba. Área cuida das organizações sem fins lucrativos e afins.

Terceiro Setor 2

Michel Beto Torres, reconduzido ao cargo, destacou a importância das organizações.

– Elas são pontes entre as necessidades da população e as ações de governo. As parcerias entre o poder público e as ONGs têm sido eficazes.



Bradesco fecha

O Bradesco fechou agências em Tancredo Neves, Wenceslau Guimarães, Apuarema e Itamari, em nome da modernização. Só fica o Bradesco Expresso. Em Itamari, as contas dos servidores foram para a Caixa. Deu confusão, literalmente, no ajuste de contas.

COLABOROU: MARCOS VINICIUS*