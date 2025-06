Moraes nega pedido da defesa de Braga Netto; saiba qual

General Walter Braga Netto - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou, nesta segunda-feira, 9, o recurso da defesa do general Walter Braga Netto, réu no julgamento sobre a trama golpista de 2022, que tentava barrar a transmissão do seu interrogatório na Corte.

Braga Netto faz parte do grupo de oito pessoas que serão interrogadas esta semana pela Primeira Turma do STF, que julga o caso. Segundo a defesa do general, vice na chapa presidencial derrotada no segundo turno de 2022, encabeçada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a transmissão do interrogatório pode trazer prejuízos para ele.

Ao negar o pedido, Moraes pediu que a defesa de Braga Netto aponte elementos que comprovem a tese do recurso. Caso o pontos sejam levados, o magistrado pode fazer uma nova avaliação.

"Caso aponte elementos concretos que justifiquem a decretação do sigilo do interrogatório, será realizada nova análise. Diante do exposto, indefiro o pedido", afirmou Alexandre de Moraes.

Mauro Cid presta depoimento

O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, é o primeiro interrogado pela Primeira Truma do STF, na tarde desta segunda-feira, 9. Ao todo, são oito réus no primeiro núcleo julgado, incluindo o ex-presidente Bolsonaro.

Os interrogados poderão responder perguntas feitos por Alexandre de Moraes, relator do caso, pelos advogados de defesa e pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet.