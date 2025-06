Veja a data do interrogatório de Bolsonaro sobre trama golpista

Bolsonaro será o sexto interrogado no inquérito - Foto: Sérgio Lima | AFP

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), marcou para começar próxima segunda-feira, 9, o interrogatório do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos demais integrantes do chamado 'núcleo 1' da trama que tinha como objetivo executar um golpe de Estado após as eleições de 2022.

Do grupo, apenas o ex-ministro Walter Braga Netto (PL), vice na chapa presidencial de Bolsonaro em 2022, será ouvido por meio de videoconferência. Os demais nomes, o que inclui o ex-chefe do Planalto, serão interrogados de maneira presencial na sala de audiências da 1ª Turma do STF, que julga o caso.

Mauro Cid, tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, será o primeiro réu a prestar depoimento. A lista ainda conta com Augusto Heleno, Anderson Torres, Alexandre Ramagem, Almir Garnier e Paulo Sérgio Nogueira.

O interrogatório começará às 14h, com previsão de término às 20h. Os depoimentos seguirão acontecendo até a próxima sexta-feira, 13.

Interrogatório de Bolsonaro

O ex-presidente Jair Bolsonaro será o sexto réu do 'núcleo 1' a ser interrogado. O critério usado por Alexandre de Moraes, relator do caso, é a ordem alfabética.

Bolsonaro é apontado como um dos mentores da trama golpista articulada após sua derrota nas eleições de 2022. O plano tinha como ponto de partida contestar o resultado do pleito e tomar o poder.

Uma possível execução do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), e de Alexandre de Moraes, ministro do STF, também estava em discussão, segundo as investigações.