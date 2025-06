Enel inaugura parque eólico Pedra Pintada em Ourolândia

Enel inaugura parque eólico em Ourolândia - Foto: Divulgação | Enel

A Bahia permanece com lugar de destaque na geração de energia renovável do país. A Enel Green Power inagurou, na manhã deste sábado, 7, no município de Ourolândia, o parque eólico Pedra Pintada. O evento contou com representantes da empresa no Brasil e autoridades políticas, como o governador Jerônimo Rodrigues (PT), o senador Jaques Wagner (PT), o secretário de Desenvolvimento Econômico do estado, Angelo Almeida (PSB), e o prefeito José Raimundo (União Brasil).

Ceo da Enel Green Power no Brasil, Antonio Scala reforçou o interesse de manter firme a parceria entre a empresa e a Bahia. Ele aproveitou para reforçar a necessidade de uma resolução do problema do 'curtailment', como é chamado o excesso de produção de energia, mas com a ausência de linhas de transmissão suficientes, o que culmina no corte de parte do que é produzido.

"Nossa vontade é de continuar investindo na energia renovável no Brasil, permanece firme. Para que isso se concretize, é fundamental superar um problema que tem afetado o investimento, o famoso problema do curtailment. Esse cenário leva um risco para os investidores. Aproveito para renovar o apelo para que se possa encontrar uma solução. Chegamos a 11 parques de geração na Bahia, nove eólicos e dois solares. Chegamos até aqui com muito diálogo", pontuou Scala.

Head da Enel Green Power Brasil, Bruno Riga também chamou a atenção para a importância de um amplo debate acerca do curtailment, e exaltou o novo parque eólico, o 11º construído na Bahia pela companhia.

"Pedra Pintada é uma usina que fica parada, não porque falta vento, mas porque estamo em fase de transição, está limitada a geração. Todos juntos podemos achar a solução. Pedra Pintada hoje usa a melhor tecnologia que existe no mercado. Além do problema do curtailment, a Bahia tem um grande potencial para desenvolver nova tecnologia. A gente tem a esperança, dependendo dos próximos leilões para desenvolver bateria. Queremos montar a primeira usina de baterias no país aqui na Bahia. Juntos, podemos construir um futuro sustentável", pontuou.

O Complexo Eólico

O Complexo Eólico Pedra Pintada, um investimento de R$ 1,8 bilhão, possui a capacidade de 184 MW, com potencial de geração de 894 GWh por ano, por meio dos 43 aerogeradores presentes na planta. A energia produzida pode abastacer até 435 mil residências, de acordo com a empresa.

"Isto é parte do nosso grande parque de geração que temos no Brasil, mas grande parte distribuída na Bahia. A Bahia, em particular, representa um dos lugares com os melhores recursos, solar e, sobretudo, eólico. Por isso, as condições para desenvolver crescimento, emprego e renda, são ótimas. O suporte por parte do Governo do Estado sempre foi muito positivo para incentivar esse tipo de empreendimento dando visibilidade sobre as áreas com maior recurso eólico", ressaltou Antonio Scala.

Bahia e compromisso com a energia limpa

A instalação do complexo coloca a Bahia, mais uma vez, em posição de destaque na geração de energia limpa. Ao Portal A TARDE, o governador Jerônimo Rodrigues falou sobre a atuação do governo para manter o estado como referência no setor.

Tenho a intenção de não deixar a Bahia perder o lugar de líder na produção de energia renovável

Jerônimo Rodrigues ainda ressaltou o impacto que a instalação do parque eólico traz para a economia local.

"O mandato de um governador é de quatro anos. Um projeto como esse, ele para iniciar, se consolidar e ficar maduro, são décadas [...] A preocupação com o meio ambiente, com as licenças, para que tudo aconteça no ganha-ganha, que o ambiente ganhe, a população possa ter emprego. Isso aqui dinamiza, mesmo que não possa ter emprego na base, vai ter pessoa que vai trabalhar e ocupar casa, pousada, restaurante, dinamizando a economia local", destacou Jerônimo, que continuou.

"Governador que tem curto prazo olha as duas coisas: as ações de emergência e as ações de três, quatro, 20 anos lá na frente, que não vou conseguir ver, mas tenho que deixar pronto", completou.

O gestor ainda afirmou sua intenção de manter a Bahia no local de destaque na geração de energia limpa, processo iniciado pelo então governador Jaques Wagner, hoje senador da República.

"Eu tenho a intenção de não deixar a Bahia perder o lugar de líder na produção de energia renovável. Quero participar da transição de forma ativa. A gente vai fazer a parte da gente", afirmou o governador.