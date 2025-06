Tarcísio descarta colocar Michelle Bolsonaro na chapa presidencial

Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e Michelle Bolsonaro, ex-primeira-dama - Foto: Douglas Gomes | Lid Republicanos

Cotado para disputar presidência em 2026, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), descartou a possibilidade de ter a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) como vice.

A negativa do chefe do Executivo estadual acontece em meio aos rumores sobre a composição de uma chapa presidencial no Palácio dos Bandeirantes. O republicano também rechaçou a possibilidade de disputar o Planalto.

“Não. Sou candidato à reeleição no Estado de São Paulo”, disse Freitas.

Apesar de negar as chances de concorrer à presidência, interlocutores afirmam que o governador é “fiel e leal” ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e atenderá qualquer pedido do político.

Acenos a Bolsonaro

Apontado como aposta da direita para a disputa pelo Palácio do Planalto em 2026, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), fez acenos ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), durante agenda nesta terça-feira, 17.

Tarcísio, que foi ministro da Infraestrutura na gestão Bolsonaro, repetiu o "ihull", usado pelo então presidente durante a campanha eleitoral de 2022. O governador ainda fez elogios ao aliado, que tem dado sinais de que pode apoiar sua candidatura à presidência no próximo.

"Eu fazer 'ihuuu'? Tem direito autoral, presidente", brincou Tarcísio ao ser 'convocado' por Bolsonaro para repetir o gesto.

Aliados defendem Tarcísio

Segundo apuração do Portal A TARDE, o entorno de Bolsonaro pressiona para que ele anuncie apoio a Tarcísio, hoje visto como nome de consenso dentro da direita conservadora.

"O nome é Tarcísio, tem que ser ele. Tarcísio é o candidato da Faria Lima [...] Agora, tem que lançar candidato ainda este ano", afirmou um deputado federal do PL, sob condição de anonimato.