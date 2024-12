Trump, Fernanda Torres e Tarcísio de Freitas ganham medalha na Câmara

Tarcísio de Freitas e Wellington Dias estão entre os agraciados - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Câmara dos Deputados condecorou, nesta quarta-feira, 4, 34 personalidades brasileiras e estrangeiras com a Medalha do Mérito Legislativo. Entre os agraciados com a honraria, estão nomes como o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, e a atriz Fernanda Torres.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias (PT), e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também receberam a medalha, e estiveram na sessão solene, que ocorreu no plenário da Câmara.

Ao discursar, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), ressaltou a necessidade de aproximar o legislativo dos cidadãos. "O reconhecimento expresso pelas medalhas que ora entregamos tem um importante propósito: aproximar a Câmara dos Deputados dos cidadãos, para que ouçamos melhor as suas vozes, que ecoam o verdadeiro espírito do nosso povo", afirmou Lira.