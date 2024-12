Bolsonaro pede autorização para ir em missa da mãe de Valdemar

Mãe de Valdemar Costa Neto foi sepultada na terça-feira, 3 - Foto: Reprodução | Youtube

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, em publicação feita no X, antigo Twitter, na terça-feira, 3, que sua defesa entrou com pedido para comparecer à missa de sétimo dia de Leila Caran Costa, mãe do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto.

Bolsonaro conseguiu autorização para ir ao velório, que ocorreu em Mogi das Cruzes, mas a liberação, fruto da decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ocorreu pela tarde.

Bolsonaro apontou que o pedido para comparecer na missa já foi peticionado por sua defesa. "Pelo horário Bolsonaro ficou impedido de comparecer. Por seu advogado ele agradece a liminar e peticiona no sentido de comparecer na missa de 7° dia", escreveu Bolsonaro no post.

Bolsonaro está proibido de manter contato com Valdemar Costa Neto, por causa das investigações acerca de um plano para executar um golpe de Estado.