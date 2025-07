Escala 7x0? Congresso prepara mudança que deve impactar trabalhador brasileiro

Trabalhador brasileiro pode ganhar escala 7x0 - Foto: Marcello Casal Jr. | Agência Brasil

Diante da discussão do fim da jornada de seis dias de trabalho e um de folga, o Senado Federal pode ir na contramão e ampliar a carga horária do trabalhador brasileiro com a chamada escala 7x0. O alerta foi feito pelo deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP) nas redes sociais, na sexta-feira, 27.

Segundo Boulos, o Senado se articula para votar três projetos que derrubam a Portaria MTE 3.665/2023, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que garante folga aos trabalhadores aos sábados e domingos. O parlamentar, cotado para assumir a Secretaria-Geral da Presidência da República nas próximas semanas, ainda fez críticas ao movimento iniciado por setores do Congresso.

"A resposta da direita e do centrão à nossa luta pela redução da jornada de trabalho é a mais absurda possível. Eles querem substituir a escala 6x1 pela escala 7x0, legalizar o trabalho sem folga e acabar com o único dia que milhões de trabalhadores ainda têm para viver além do trabalho", escreveu Boulos no X, antigo Twitter.

"O descanso semanal não é um luxo, é um direito conquistado com muita luta. É o mínimo necessário para cuidar da saúde, estar com a família, recarregar o corpo e a mente. E ainda é insuficiente", completou o deputado federal do Psol.

Fim da escala 6 x 1

A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 8/25, de autoria da deputada federal Erika Hilton (Psol), prevê o fim da escala de trabalho 6x1, com a adoção de quatro dias de jornada e três de folga.

O texto já ultrapassou as 171 assinaturas necessárias para tramitar na Câmara Federal, mas não possui previsão de apreciação até o momento.