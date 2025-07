Psol vai ao STF contra derrubada do IOF no Congresso

Psol deve ir ao Supremo contra derrubada do IOF - Foto: Ricardo Stuckert | PR

A bancada do Psol na Câmara dos Deputados vai ao Supremo Tribunal Federal (STF), nesta sexta-feira, 27, para tentar reverter a derrubada do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), aprovada pelo Congresso Nacional.

Segundo informações da coluna de Igor Gadelha, do portal Metrópoles, a decisão foi comunicada pelo deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP), que deve ser indicado para ocupar o Ministério da Secretaria-Geral da Presidência da República.

Na quinta, 26, um dia apósa aprovação da derrubada do IOF, Boulos esteve com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante agenda do chefe do Planalto na Favela do Moinho, em São Paulo. Na ocasião, o deputado reforçou seu entendimento de que a pauta deve ser levada ao Supremo.

Governo adota cautela

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), sinalizou que o governo poderia ir ao Supremo para tentar reverter o cenário. Ainda de acordo com a publicação, a ala mais 'política' do Palácio do Planalto avalia a manobra como perigosa, podendo gerar mais um desgaste com o Congresso Nacional.

Boulos ministro

Deputado federal mais votado no estado de São Paulo em 2022, Guilherme Boulos tem sido cotado como opção mais provável para ocupar a Secretaria-Geral da Presidência da República, em mais etapa do processo de reforma ministerial dentro do governo Lula.

Segundo apuração do Portal A TARDE, Boulos já teria enviado interlocutares para comunicar a aliados sua decisão de aceitar o cargo e desistir de disputar a reeleição na Câmara dos Deputados.