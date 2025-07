Prefeitura faz balanço do São João e anuncia programação do 2 de Julho

Prefeitura anunciou programação especial para o Dois de Juhlho - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

A Prefeitura de Salvador realizou neste ano o primeiro “Arraiá da Prefs”, evento comemorativo ao São João. A celebração ocorreu no Centro Histórico e contou com uma vasta programação cultural, superando as expectativas de público e aceitação da própria Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult).

Titular da pasta municipal, a vice-prefeita Ana Paula Matos falou sobre os festejos juninos no Centro e deu um balanço das ações que foram promovidas pela Prefeitura nos dias de festa.

“Superou sim [as expectativas], e esse conceito de trazer o São João para o Centro Histórico com conceito raiz, tradicional, família, a partir da ‘Arraiada Prefs’, nos ajudou muito. Foi um trabalho lindo feito pela prefeitura. A gente também agradece ao Governo do Estado, que também fez o seu São João, ao querido colega Bruno Monteiro, a Polícia Militar que fez um trabalho também importante, e dizer que o que importa para as pessoas é que os gestores públicos trabalhem as escutando, trabalhem na rua, trabalhem em parceria, e eu estou muito feliz por estar podendo fazer isso com o meu time, com o coletivo, com todas as áreas”, declarou Ana Paula.

Ana realizou balanço do "Arraiá da Prefs", evento de São João da Prefeitura de Salvador | Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

O 'Arraiá da Prefs' contou com uma programação completa espalhada pela Rua Chile, Santo Antônio, Praça da Sé e Saúde.

Isso fez com que o Centro Histórico fosse palco do São João da Família, São João da Tradição, trouxemos à luz todo um trabalho feito por artistas, por figurantes, a coreografia estava linda com toda a direção da Fundação Gregório de Mattos, ao mesmo tempo nós tivemos a oportunidade de colocar o samba junino, fazer também concurso de quadrilhas juninas e trazer as famílias, e além de tudo a economia criativa funcionando...mães atípicas podendo fazer venda e ter autonomia, crianças, mais de 350 de instituições sociais curtindo, e tudo de graça Ana Paula Matos - secretária de Cultura de Salvador

Ana também pontuou que o sucesso do evento fez com que a prefeitura já começasse a ouvir sugestões e dicas para o próximo ano.



“Já começamos a ouvir para ver como vai ser, sugestões, dicas. Então, foi um evento novo que veio para ficar e mostrou a força da tradição, do acolhimento da família. A gente fez um evento grandioso, sem precisar trazer multidões. Mas ao mesmo tempo, quando somou tudo, foram mais de 440 mil pessoas nas ruas", completou.



Dois de Julho

De 28 de junho a 13 de julho, Salvador celebra com arte, memória e tradição a data que marca a Independência do Brasil na Bahia. Para isso, também com iniciativa da Prefeitura através da Secult, e da Fundação Gregório de Mattos (FGM), além do apoio do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IGHB), lançou nesta sexta a programação dos festejos ao Dois de Julho, data que marca a Independência da Bahia no Brasil.

“Uma programação extensa que começa no dia 28, com a apresentação do balé folclórico no Campo Grande, com cadeiras, tudo organizado para quem quiser assistir. No dia 30, tem a saída do fogo, para chegar no dia 1° lá em Pirajá, logo depois a gente tem também atrações musicais e a gente vai até o dia 11, dia 12, dia 5 vai ter a volta da cabocla, dia 2 tem a saída desses caboclos com os fogos na alvorada, dia 8 tem toda parte cívica com as bandeiras, dia 9, a multidão toma a rua", explicou Ana.

Esse sentimento de olhar a Bahia com a sua independência que ajudou o Brasil a chegar na posição de autonomia que tem hoje Ana Paula Matos - secretária de Cultura de Salvador

Confira a programação completa abaixo: