Ex-presidente José Sarney abre conta no instagram aos 95 anos

Aos 95 anos, Sarney resolveu interagir com o público no instagram - Foto: Reprodução | Redes sociais

Aposentado das disputas eleitorais desde 2015, quando encerrou seu último mandato, como senador pelo Amapá, o ex-presidente José Sarney, que ambém foi senador e governador do Maranhão, ingressou no último dia 12 no Instagram.

Aos 95 anos, Sarney já reúne 39,3 mil seguidores, entre eles Lula (PT).Nas postagens, Sarney traz fotos e declarações à esposa, Marly, 92, aos filhos, netos e bisnetos. O ex-presidente também faz reflexões, como por exemplo, do seu livro preferido, Dom Quixote, e sobre o avanço da tecnologia.

O ex-presidente gravou um vídeo na última quinta-feira, para agradecer aos seguidores. 'Seja bem-vindo a esta minha tentativa de conversar com vocês e ser mais novo', diz Sarney, na abertura do vídeo. 'Fiquem certos de que estou lendo todos os comentários e recebo tudo com muito carinho', escreveu Sarney em uma das publicações.