Robinson Almeida desafia prefeito de Cruz das Almas: "desça do muro"

Robinson Almeida desafiou prefeito de Cruz das Almas a romper com grupo de Bolsonaro e ACM Neto. - Foto: Divulgação | Alba

O deputado estadual Robinson Almeida (PT) rebateu as acusações do prefeito de Cruz das Almas, Ednaldo Ribeiro (Republicanos), em entrevista à rádio Excelsior Recôncavo, e lançou um desafio político: que o prefeito rompa com Bolsonaro e ACM Neto e declare apoio ao presidente Lula e ao governador Jerônimo Rodrigues.

Na entrevista, Robinson disse ter sido surpreendido com ataques gratuitos e infundados por parte do prefeito, que o acusou de propagar notícia falsa na imprensa estadual e “não trazer nem um alfinete para a cidade”.

Em resposta, o deputado do PT fez um balanço do que seu mandato e reagiu aos ataques do prefeito, que o acusou injustamente de criticar o empréstimo de R$ 60 milhões solicitado pela prefeitura. O deputado esclareceu que nunca comentou o assunto e classificou a acusação como um ato de desespero político.

“Fui ofendido gratuitamente por algo que sequer me dizia respeito. Respondo com trabalho", destacou. O deputado também frisou que aceita o debate proposto por Ednaldo.

“O prefeito me desafiou para um debate. Aceito de pronto e autorizo a Rádio Excelsior a organizar. Mas lanço outro desafio: que ele rompa com o grupo de Bolsonaro, João Roma e ACM Neto e declare apoio ao presidente Lula e ao governador Jerônimo. Assim o povo vai saber de que lado ele está. Não dá para viver em cima do muro. Ou ele apoia quem faz por Cruz das Almas ou segue alinhado com quem nada entregou à cidade”, enfatizou o parlamentar.