Conheça os 4 passeios de trem mais bonitos do Brasil

Quando pensamos em passeios de trem, logo vem à mente destinos internacionais como Suíça e Canadá. Mas o Brasil também reserva experiências ferroviárias de tirar o fôlego, algumas, inclusive, reconhecidas mundialmente.

De trilhas na Mata Atlântica a viagens regadas a vinho ou forró, esses passeios oferecem cultura, gastronomia e paisagens inesquecíveis.

Confira quatro roteiros que valem cada quilômetro percorrido sobre trilhos.

🚂 Paraná: Serra Verde Express

Eleito um dos trens mais bonitos do mundo, o trajeto liga Curitiba a Morretes, passando por 70 km de Mata Atlântica preservada, 41 pontes e 13 túneis. A viagem dura quase quatro horas e revela paisagens espetaculares da Serra do Mar.

Paraná: Serra Verde Express | Foto: Reprodução / Serra Verde

🚂 Minas Gerais: Trem das Águas

Com saída de São Lourenço até Soledade de Minas, o passeio a bordo de uma locomotiva a vapor encanta com as paisagens do interior mineiro. São duas horas de viagem, com direito a quitutes típicos, violeiros e muita tradição.

Minas Gerais: Trem das Águas | Foto: Reprodução / Turismo em Minas Gerais

🚂 Pernambuco: Trem do Forró

Símbolo das festas juninas, o Trem do Forró percorre 84 km entre Recife e Cabo de Santo Agostinho. Durante sete horas, os vagões se transformam em arraiais sobre trilhos, com muito forró pé de serra e animação.

Pernambuco: Trem do Forró | Foto: Divulgação

🚂 Rio Grande do Sul: Trem do Vinho

O trem percorre 23 km pela Serra Gaúcha, passando por Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa. Degustações de vinhos, espumantes e sucos fazem parte da experiência, além de apresentações típicas italianas e gaúchas.