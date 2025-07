‘Enem dos concursos’ está com inscrições abertas; veja como participar

CNU é organizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV) - Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília

Estão abertas as inscrições para a edição 2025 do Concurso Nacional Unificado (CNU). A partir das 10h desta quarta-feira, 2 de julho, os interessados podem se candidatar de forma online para concorrer a uma das 3.642 vagas oferecidas em 32 órgãos públicos federais. As inscrições seguem até às 23h59 do dia 20 de julho, no horário de Brasília.

A seleção, organizada pela Fundação Getulio Vargas (FGV), terá uma taxa de inscrição de R$ 70. O concurso foi estruturado em blocos temáticos e contempla cargos de diversas áreas, com 2.480 vagas imediatas e outras 1.172 previstas para preenchimento em curto prazo.

Como se inscrever

A participação no CNU 2025 é simples e pode ser realizada em poucos passos pelo site oficial: https://inscricao-cpnu.conhecimento.fgv.br

Confira o passo a passo:

Acesse com sua conta gov.br;

Preencha os dados solicitados;

Escolha um dos nove blocos temáticos disponíveis;

Selecione os cargos e especialidades dentro do bloco escolhido e defina a ordem de preferência;

Indique a cidade onde deseja fazer as provas (não será possível alterar depois);

Responda ao questionário socioeconômico;

Informe o nome social, se desejar;

Gere a GRU (Guia de Recolhimento da União);

Efetue o pagamento da taxa.

Quem pode pedir isenção da taxa

Entre os dias 2 e 8 de julho, candidatos que atendam a um dos critérios abaixo podem solicitar isenção da taxa de inscrição:

Inscritos no CadÚnico;

Doadores de medula óssea registrados no Redome;

Beneficiários ou ex-beneficiários do Prouni ou do Fies.

Etapas do concurso

O processo seletivo é dividido em duas fases:

Etapa 1 (realizada pela FGV):

Prova objetiva (eliminatória e classificatória)

Prova discursiva (eliminatória e classificatória)

Avaliação de títulos (classificatória)

Verificação de cotas e condições especiais

Investigação social (somente para cargos da área de Justiça e Defesa)

Prova oral e defesa de memorial (exigidas em alguns cargos)

Etapa 2:

Curso de formação (eliminatório e classificatório)

Cronograma

Inscrições: 2 a 20 de julho de 2025

Isenção da taxa: 2 a 8 de julho de 2025

Provas objetivas: 5 de outubro de 2025 (13h às 18h)

Convocação para prova discursiva: 12 de novembro de 2025

Envio de títulos: 13 a 19 de novembro de 2025

Confirmação de cotas (incluindo PcD): 8 a 17 de dezembro de 2025

Aplicação da prova discursiva: 7 de dezembro de 2025

Divulgação preliminar de classificação: 30 de janeiro de 2026

Vagas e cotas

O concurso reserva parte das vagas para os seguintes grupos:

Pessoas com deficiência (PcD): 5%

Negros: 25%

Indígenas: 3%

Quilombolas: 2%

Mulheres: garantia de pelo menos 50% das vagas na segunda etapa

Onde serão realizadas as provas?

As provas do CNU 2025 ocorrerão simultaneamente em 228 municípios brasileiros, abrangendo todas as unidades da federação e o Distrito Federal. A escolha da cidade deve ser feita no momento da inscrição e não poderá ser alterada posteriormente.