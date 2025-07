Homem forja sequestro para extorquir o pai em R$ 180 e é preso deitado

Além dos textos, o suspeito também encaminhou imagens em que aparecia encapuzado - Foto: Divulgação / Polícia Civil (PC-PR)

Um homem de 31 anos foi preso após forjar o próprio sequestro com o objetivo de extorquir R$ 180 mil do pai, em Apucarana, cidade do norte do Paraná. A farsa foi descoberta pela Polícia Civil do estado na última sexta-feira, 4, quando os investigadores localizaram o suposto cativeiro.

De acordo com o delegado André Garcia, responsável pelo caso, o homem foi encontrado deitado tranquilamente em uma cama, utilizando o celular, no momento em que a equipe chegou ao local. O imóvel ficava na zona rural de Cambira, município vizinho.

A investigação confirmou que o aparelho usado para acessar a internet na hora do flagrante era o mesmo utilizado para enviar mensagens ameaçadoras ao pai, um homem de 57 anos. Além dos textos, o suspeito também encaminhou imagens em que aparecia encapuzado e com os braços amarrados, simulando uma situação de cárcere privado.

A encenação teve início na segunda-feira, 30, quando o pai começou a receber as primeiras mensagens pedindo o dinheiro para que o suposto sequestro fosse encerrado.

Além do filho, o dono da casa onde ele estava também foi detido. A Polícia Civil do Paraná investiga se o segundo envolvido participou da tentativa de extorsão.