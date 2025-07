Polícia começa a bloquear celulares roubados em parceria com Google

Ilustrativa - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

Uma mudança que pode gerar a queda no número de roubos e furtos de celular começou a ser aplicada no Estado de São Paulo. O aplicativo Localizador, do Google, passou a ser usado pela Polícia Militar para bloquear (à distância) aparelhos furtados ou roubados. A medida teve início após parceria entre Google e a Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC) da PM de SP.

Hoje, qualquer pessoa que tenha o seu celular roubado ou furtado pode bloquear o aparelho por meio da função antirroubo do sistema, mas a ideia é ter maior facilidade para realizar o bloqueio por meio de apoio da Polícia Militar.

“A ideia […] é que a vítima não precise esperar chegar em casa nem dependa de outra pessoa [civil] para fazer o bloqueio após o furto ou roubo. Ainda na rua, ela poderá acionar a PM para isso", disse ao G1 a DTIC.

Os policiais militares poderão bloquear os celulares roubados/furtados através de um aplicativo instalado em seus tablets, dentro das viaturas. Os policiais poderão:

Bloquear o aparelho da vítima; Rastrear a localização dele; Emitir um alarme; Apagar todos os dados (se necessário).

Em caso de roubo ou furto, as as funções de bloqueio e rastreamento precisam estar ativadas para o aplicativo funcionar.

Google Localizador também pode ser acessado pelo computador | Foto: Reprodução | Google

Aprenda a ativar a função

Vá em “Configurações“; Selecione “Google“; Escolha “Todos os Serviços“; Toque em “Proteção contra roubo” (ou “Segurança do Dispositivo e Proteção Contra Roubo“); Selecione “Bloqueio Remoto“; Ative o “Usar o bloqueio remoto“.

Além disso, é importante o dono do celular saber o IMEI (sigla em inglês para Identificação Internacional de Equipamento Móvel) do aparelho e registrar o boletim de ocorrência rapidamente, o que aumento a possibilidade de recuperação do aparelho.

Fazer isso coloca o celular no sistema da polícia. Quando (ou se) ele for reativado por alguém, a corporação fica sabendo e consegue rastreá-lo.

O que é IMEI

O IMEI é uma espécie de RG do aparelho. Você encontra ele na caixa do celular. Sua operadora também pode te passar essa informação.