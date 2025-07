Deep Web: mitos e verdades sobre a parte sombria da internet

Deep Web engloba todas as páginas da web que os mecanismos de busca não conseguem identificar - Foto: Reprodução/Kaspersky

Um assunto que aparece de forma 'mística' são os casos sombrios da Deep Web, um local secreto de poucas informações da internet que, segundo suposições, apresenta ofertas até de compra de humanos para fins espanstosos. Com isso, diversas perguntas são levantadas sobre o assunto, como “O que define a Deep Web?”, “Quais seus perigos?”, entre outras.

Inicialmente, vale ressaltar que há uma separação nas 'camadas' da internet, sendo dividida em 'Surface Web', traduzida para 'superfície', 'Deep Web' e 'Dark Web', dependendo do conteúdo exposto e no nível dificuldade para encontrar.

Uma forma fácil de se entender essa divisão é imaginar um iceberg, com a ponta dele sendo a Surface Web, a Deep Web sendo a primeira parte abaixo d’água, e a Dark Web sendo a parte mais profunda desse iceberg.

As três divisões da Internet | Foto: Reprodução

Entenda as diferentes partes da “Web”

Surface Web: a superfície

A chamada camada “visível” da internet, composta principalmente por sites normalmente voltados ao público, sendo acessados através dos navegadores comuns, como o Google Chrome, Microsoft Edge e Safari.

Seguindo um ponto de vista estatístico, esta área representa menos de 5% da Internet geral.

Os sites desta área normalmente são marcados pelas terminações “.com” e “.org”, podendo ser facilmente encontrados por meios de busca populares.

Deep Web, a parte profunda

O termo 'Deep Web' engloba todas as páginas da web que os mecanismos de busca não conseguem identificar, ficando abaixo da superfície. É lá onde 90% de todos os sites se encontram.

Por essa parte ser consideravelmente maior do que sua antecessora, é praticamente impossível tomar conhecimento de quantas páginas ou sites estão ativos no momento. Seguindo a analogia do iceberg, os mecanismos de busca funcionam como 'barcos pesqueiros', que conseguem 'fisgar' somente alguns sites que estariam mais próximos da superfície.

Todo o restante, como trabalhos acadêmicos, bancos de dados privados, intranets corporativas, e alguns conteúdos ilícitos, ficam fora de alcance.

É aqui que reside a Dark Web, parte tão comentada como meio sombrio da internet, muitas vezes até confundida com a própria Deep Web, porém, uma grande parte da “Deep Web” segue dentro da lei, sendo completamente segura.

Entre algumas dessas partes estão:

Bancos de dados: conjuntos de arquivos protegidos, públicos e privados, que não estão conectados a outras áreas da Web, apenas para serem pesquisados no próprio banco de dados.

conjuntos de arquivos protegidos, públicos e privados, que não estão conectados a outras áreas da Web, apenas para serem pesquisados no próprio banco de dados. Intranets: redes internas para empresas, governos e unidades educacionais usadas para aspectos de controle e comunicação de forma privada dentro das organizações.

Mesmo a Deep Web parecendo algo sombrio, é muito provável que você já tenha feito uso dela, mais de uma vez em sua vida, visto que essas páginas não apresentam risco para seu computador ou segurança no geral. A maioria desses sites é mantido oculta do navegador de Internet para proteger informações e privacidade do usuário, como:

Contas financeiras como dados bancários e de aposentadoria;

Contas de mensagens de redes sociais e e-mail;

Bancos de dados de empresas privadas;

Informações sigilosas do SUS, como documentação médica;

Arquivos de processos jurídicos.

Porém, adentrando mais na Deep Web, os perigos já começam a aparecer, já que, para alguns usuários, essa camada pode ser uma forma de burlar algumas restrições e fazer uso de acessar um serviço de streaming não oferecido na sua região, ou baixar uma música pirata ou até mesmo assistir a algum filme de forma pirata.

Muitos locais da Deep Web ainda podem ser encontrados com navegadores padrões, sendo assim que usuários encontram os sites de pirataria, seja de filmes, séries, ou música, fóruns de opiniões políticas extremas, ou até vendo sites de conteúdos perturbadores.

Dark Web

Esta é a camada onde os assuntos sombrios acontecem, com domínios sendo encontrados somente com mecanismos de busca específicos. Sendo comumente confundida com a Deep Web em si, ela faz parte da mesma, porém é uma parcela muito pequena e bem mais profunda.

Seguindo a analogia dos oceanos e icebergs, a Dark Web seria a ponta mais profunda do bloco, sendo a parte mais oculta da Internet, local onde pouquíssimas pessoas vão sequer encontrar.

Esta camada se mostra como um “paraíso” do anonimato, por alguns motivos:

Não há indexação de páginas da Web: O Google e outras ferramentas de buscas populares não conseguem descobrir ou exibir os resultados para páginas da Dark Web;

Túneis de tráfego virtual gerado por uma estrutura de rede randomizada;

Inacessível por navegadores comuns: Por conta de seu operador de registro único, ela é invisível aos meios comuns de pesquisa, além de ser oculta por diversas medidas de segurança de rede, como firewalls e criptografia.

O aceso à Deep Web é ilegal?

Técnicamente não é ilegal acessar a Deep Web, porém, por conta do extremo anonimato presente na mesma, muitos a utilizam para fins criminosos.

Ou seja, a legalidade da Dark Web é baseada em como o usuário a utiliza

Ameaças da Dark Web

Por conta deste grande anonimato que circunda a Dark Web, lá se torna um local perigoso, independente das intenções carregadas pela pessoa que a acessa.

Entenda alguns perigos deste local

Softwares maliciosos

Os softwares malignos, ou malwares, como são conhecidos, são pontos muito reais em toda Dark Web, muitas vezes utilizados para gerar aos responsáveis as ferramentas e dados necessários para executarem golpes cibernéticos.

Esses malwares estão presentes em toda Dark Web para infectar os usuários inocentes, assim como estão presentes em toda internet.

Monitoramento do Governo

Somente visitar um site da Dark Web pode torná-lo um alvo do governo, já que, diversas linhas de tráfico de drogas, humanos e outras atividades fora da lei acontecem.

Com isso um simples acesso pode fazer com que a pessoa se torne um ponto de uma possível linha investigativa do governo.

Outro ponto que pode ocorrer é, o caso de burlar alguma restrição do governo sobre ideologias políticas proibidas, que é uma questão passível de prisão, dependendo do país.

Golpes

Também presente em muitos locais da Internet, os golpes também estão muito presentes em toda extensão da Dark Web.

Nesta parte da Internet, é comum encontrar supostos serviços de “matador de aluguel” profissional, que primeiramente configura como um crime, tanto o contrato, quanto a ação de tirar a vida de alguém, porém pode ser somente um golpe projetado para tirar uma quantia grande de dinheiro de uma pessoa.

Denúncias sugerem que diversos serviços ilegais são oferecidos na Dark Web, como tráfico de drogas, tráfico humano para diversos motivos, seja ele sexual ou canibal e tráfico de armas.

Esses são alguns pontos comentados sobre a Dark Web na superfície, porém, outras pessoas podem estar somente se aproveitando desta reputação da web sombria e a utilizando para receberem grandes quantias de dinheiro de forma ilegal.

Além disso, golpes de phishing, os que roubam dados do usuário para chantagem, ou roubos, também acontecem nesta parte da Internet.

Em todos os casos, vale lembrar que a denúncias desses casos à polícia não serviria de muito, já que diversas dessas atividades são ilegais.