Orkut vai voltar! Rede social prepara relançamento especial no Brasil

Rede social Orkut - Foto: Divulgação

O Orkut, rede social de grande sucesso nos anos 2000 teve seu retorno confirmado. Orkut Büyükkökten, fundador da rede prepara um retorno com foco especial para o Brasil, que já chegou a reunir 30 milhões de perfis ativos, e apostando na nostalgia.

Orkut foi criado em 2004 por Orkut Büyükkökten, então engenheiro da Google, e encerrou atividades em 30 de setembro de 2014. Nos anos aúreos, a rede social teve o Brasil como principal motor de crescimento, superando os 30 milhões de usuários.

O novo Orkut

O objetivo do criador é que o novo Orkut é:

Resgatar a essência das comunidades temáticas;

Promover conexões autênticas;

Afastar-se da lógica de algoritmos voltados ao engajamento tóxico.

Além disso, existe uma definição quando a moderação de conteúdios considerados inadequados, que serão geridos através do uso de inteligência artificial, mas comprometer a liberdade de expressão.

O foco para esse relançamento do Orkut está justamente no público brasileiro, que mantém forte memória afetiva da rede original. A equipe liderada por Büyükkökten conta com especialistas tanto em São Paulo quanto no Vale do Silício.

O Orkut ainda não tem uma data oficial de lançamento, mas já conta com perfil de produto robusto e confiável.

Além dos brasileiros, outro público-alvo é a geração Z, que busca experiências digitais menos exaustivas e mais genuínas. A proposta inclui criar um ambiente de pertencimento e simpleza, em contraste com a polarização e superficialidade das plataformas modernas dominantes.

Histórico

Após 8 anos fora do ar, o endereço orkut.com foi reativado com uma carta do fundador anunciando o desenvolvimento de algo novo.

O Orkut foi uma das primeiras redes globais a apostar em fóruns temáticos e comunidades. Conforme entrevistas recentes do seu criador, a rede social deverá ter uma abordagem mais humana e menos voltada à monetização do engajamento.

O que já se sabe até o momento

Qual o público-alvo do Orkut?

Brasil e jovens da Geração Z

Qual o foco principal?

Comunidades, segurança, resgate de essência e abordagem mais humana

Data de lançamento?

Ainda não foi divulgada, mas o projeto segue em desenvolvimento