Tragédia no RS: criança morre e três pessoas ficam feridas em ataque em escola

Agressor entrou na instituição por volta das 10h - Foto: Rebecca Mistura/Agência RBS

Um ataque dentro da Escola Municipal Maria Nascimento Giacomazzi, localizada no Centro do município de Estação, no Norte do Rio Grande do Sul, terminou com a morte de uma criança e deixou outros três feridos na manhã desta terça-feira, 8. O autor é um adolescente de 16 anos, apreendido logo após o crime.

De acordo com a Polícia Civil, o agressor entrou na instituição por volta das 10h e esfaqueou quatro pessoas: três estudantes do 3º ano do ensino fundamental e uma professora. Uma das crianças, identificada como Vitor André Kungel Gambirazi, de 9 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu após ser socorrida. Ele foi atingido nas costas.

As demais vítimas são duas meninas, ambas com 8 anos, que foram levadas a hospitais da região. Uma delas já recebeu alta médica, conforme informou o prefeito Geverson Zimmermann. A docente, de 34 anos, está internada no Hospital Santa Terezinha, em Erechim. Segundo a administração municipal, ela tentou impedir o ataque e acabou sendo golpeada.

A ação violenta levou à suspensão das aulas em toda a rede municipal por tempo indeterminado. A Prefeitura disponibilizou suporte psicológico e assistência social para estudantes, familiares e profissionais da educação, com uma equipe de acolhimento mobilizada.

O adolescente, que reside em Estação e não possui antecedentes criminais, foi contido por populares até a chegada da polícia. Ele está sob custódia na Delegacia de Getúlio Vargas. Segundo o prefeito, o jovem havia entrado no colégio sob o pretexto de entregar um currículo, solicitou para usar o banheiro e, em seguida, invadiu uma sala de aula.

A Polícia Civil conduz a investigação do caso. As motivações do ataque ainda não foram esclarecidas. Conforme apurado, o adolescente passava por acompanhamento psiquiátrico há mais de um ano.

O município de Estação tem aproximadamente 5.500 moradores, segundo o Censo, e a escola conta com 152 alunos matriculados.