Mãe de Marília Mendonça passa mal após acusação com herança

- Foto: Reprodução | Cidadão Repórter

Ruth Moreira, mãe da cantora Marília Mendonça, passou mal em casa após ter seu nome novamente envolvido em polêmicas relacionadas à tragédia que matou a artista em novembro de 2021. A informação foi divulgada pelo colunista Erlan Bastos, do portal Em OFF. O Portal A TARDE teve acesso a fotos que mostram a matriarca em uma unidade de saúde.

Segundo ele, o episódio de mal-estar ocorreu depois de Ruth ser acusada de tentar reivindicar 50% do valor do seguro destinado às demais vítimas do acidente aéreo, alegando que todos estavam a serviço de Marília.

Disputa judicial pela guarda de Leo

Além da questão do seguro, Ruth já vinha enfrentando um momento delicado por conta da disputa na Justiça pela guarda de Leo, filho de Marília com o cantor sertanejo Murilo Huff. A audiência, que aconteceu no fim de junho, decidiu a favor de Murilo, que agora é o responsável legal pelo menino.

A briga judicial trouxe à tona tensões familiares e reacendeu debates nas redes sociais sobre a criação do herdeiro da artista. A exposição constante tem gerado pressão sobre a família Mendonça, principalmente sobre Ruth.

Dona Ruth deu entrada em unidade de saúde | Foto: Reprodução | Cidadão Repórter

Acusações sobre seguro

O acidente que matou Marília Mendonça e mais quatro pessoas completará três anos em 2024. Desde então, a família da cantora tem enfrentado uma série de disputas judiciais envolvendo herança, guarda e seguros.

Na segunda-feira, 7, Ruth Moreira foi alvo de críticas nas redes sociais por supostamente ter requerido parte do seguro das vítimas, com a justificativa de que todos no voo estavam trabalhando diretamente para Marília.

A informação, embora não confirmada oficialmente, reacendeu a discussão sobre os desdobramentos legais e éticos que envolvem a tragédia.