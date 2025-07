Mãe de Marília é acusada de receber seguro das vítimas do acidente

Dona Ruth está recebendo diversas acusações - Foto: Reprodução | Instagram

Dona Ruth se envolveu em uma nova polêmica nesta semana. A mãe da cantora Marília Mendonça foi acusada de exigir 50% do valor do seguro recebido pelas famílias das vítimas que também faleceram durante o acidente de avião que matou sua filha, em 2021.

A informação foi divulgada pelo jornalista Ricardo Feltrin, que publicou um vídeo em seu canal do Youtube, nesta segunda-feira, 7, contando detalhes sobre o assunto. “A Marília nem tinha sido enterrada e Dona Ruth já estava ligando para saber do seguro. O seguro não era dela, não era da Marília, eu estou com a documentação, o seguro era da empresa que alugava o avião”, disparou.

O valor do seguro era de um milhão de dólares, que convertido para o real totaliza R$ 5,4 milhões. Além de uma apólice que determinava o montante de 200 mil dólares para cada passageiro, cerca de R$ 1 milhão.

“Quando Dona Ruth descobriu que era um milhão de dólares, ela achou que era tudo dela. Chamou todo mundo e falou: ‘É o seguinte, eu fico com 50% desse valor, porque a Marília era a mais importante de todos’”, explicou.

Feltrin também revelou que Ruth alegou que todos estavam no avião por causa de Marília e ela entraria numa batalha judicial para conseguir parte do valor, caso eles não dessem por livre e espontânea vontade. Ao final, ela recebeu cerca de 500 mil dólares.

“Nenhuma vida é mais importante que outra [...] ela desvalorizou a vida das outras pessoas”, completou Feltrin, reforçando que apurou a história durante 4 dias em contato com familiares das vítimas do acidente.

A declaração ainda ganhou força após Adalberto Ribeiro, pai do produtor Henrique Bahia, que trabalhava com Marília e faleceu no acidente, republicar o vídeo e disparar: “A matéria que esperávamos há anos”.

Plásticas e luxos

Durante o desabafo, Ricardo Feltrin também alegou que Dona Ruth fez uma série de cirurgias plásticas caríssimas, 10 dias após a morte da filha. Semanas depois, ela compartilhou o resultado das mudanças nas redes sociais e debochou, escrevendo a palavra “divando” na legenda da publicação.

Três meses depois, a mãe de Marília tentou negociar a venda de direitos autorais das canções da cantora à Som Livre e recentemente leiloou o violão dela, alegando que “tudo que ela deixou é meu”, mesmo o filho da artista sendo o único herdeiro legal.

Pronunciamento Dona Ruth

Em nota enviada ao jornalista Hugo Gloss, Dona Ruth se manifestou através de sua equipe de advogados, que informaram que as informações divulgadas por Feltrin são falsas e que todo o valor do seguro foi depositado na conta de Léo, que só poderá acessá-la após completar 18 anos de idade.

“Essa informação é totalmente inverídica! D. Ruth não ficou com nenhum centavo, todos os valores recebidos foram na conta do Léo e lá permanecem até hoje. O caso foi tratado em juízo. O acordo foi realizado por todos os herdeiros e todo o valor do seguro, conforme demonstrado, foi depositado na conta bancária do Léo, herdeiro da Marília e lá permanece até hoje”, disse o profissional.

“O que ocorre é uma campanha para difamar a D. Ruth com mentiras, onde o único objetivo, já sabemos, é tentar criar uma opinião pública desfavorável a ela que a prejudique no processo de guarda. Isso, além de desprezível e desrespeitoso, diz muito sobre quem cria essas inverdades”, concluiu.